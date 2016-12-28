Топорные реформы

Представьте себе глухую деревню на задворках цивилизованного мира. Отсутствие нормального образования, антисанитария и низкая культура привели к тому, что любые заболевания в ней распространяются с ошеломляющей скоростью и приводят к многочисленным жертвам.

А местный лекарь является приверженцем старинных методик и лечебных практик, которые в более развитых поселениях называют попросту шарлатанством.

И вот однажды, не выдержав очередной вспышки заболевания и самодурства врачевателя, жители выгнали и его, и старосту. Взамен они выбрали того, кто ярче других обещал привести нового, хорошего врача.

И обещание сие было исполнено, из заграницы пригласили специалистов, практикующих современные методы, а в помощники им выбрали тех из жителей, кто имел хоть сколь-нибудь прогрессивные взгляды.

Вот только придя в местный фельдшерский пункт, новая команда обнаружила, что инструменты там имеются исключительно допотопные, а оставшийся персонал либо не хочет никаких изменений, либо просто не в состоянии овладеть необходимыми навыками.

Вот только даже самые грамотные кадры на руководящих должностях вязнут в политической трясине, бюрократии и некомпетентности слишком многих чиновников

Да еще и вождь с советниками своими боится потерять власть в случае, если народ получит возможность думать о чем-либо другом, кроме регулярных болячек. Потому так и норовит вставить палки в колеса.

Вот и приходится новым врачам действовать быстро, не проводя многих процедур и не задумываясь о том, чтобы сделать лечение максимально комфортными для жителей.

В ход идет не медикаментозное лечение, профилактика и обучение людей, а хирургическое вмешательство в наиболее запущенных случаях заболеваний. А вместо тонкой работы скальпелем, чаще используется топор. Потому что медперсонал не готов ассистировать при многочасовой операции, да и скальпеля здесь отродясь не было.

Примерно так выглядит обстановка с реформами в Украине. После Революции достоинства в стране сформировался устойчивый запрос на изменения, и появились люди, готовые работать в таких условиях и стать первопроходцами.

Вот только даже самые грамотные кадры на руководящих должностях вязнут в политической трясине, бюрократии и некомпетентности слишком многих чиновников.

Потому такие нужные нам реформы выглядят, как отсечение топором при запущенном случае заражения.

Если поднимать тарифы - то скачкообразно и с опережением рекомендованных иностранными донорами темпов. Если проводить децентрализацию – то требовать от местных бюджетов финансировать целую уйму социальных учреждений и инфраструктуры, при этом не подготовив кадровый потенциал.

Введение новой системы субсидий становится аттракционом невиданной щедрости, когда помощь в оплате коммуналки получают жители особняков и владельцы миллионных депозитов в банке

Усиление контроля за социальными выплатами выливается в их замораживание, в первую очередь, для самых незащищенных слоев населения – переселенцев.

Введение новой системы субсидий становится аттракционом невиданной щедрости, когда помощь в оплате коммуналки получают жители особняков и владельцы миллионных депозитов в банке.

Разрекламированная система публичных закупок Prozorro оказывается сравни квантовой теории как для заказчиков – распорядителей бюджетных средств, так и для поставщиков товаров и услуг.

Возьмите любую реформу, проведенную с 2014 года, и легко найдете в ней немало изъянов. В то же время, только глупцы и популисты могут настаивать на том, что ничего не изменилось, или наоборот, что реформы нужно прекращать.

Необходимо лишь сделать процесс реформирования более плавным, выверенным и понятным для граждан. Чтобы удары топора сменились росчерками скальпеля, а изменения стали прогнозируемыми.

А для этого нужно наконец провести реформу госаппарата. Ведь реформы движутся так медленно и неравномерно не только из-за недостатка пресловутой политической воли и слабого взаимодействия парламента, правительства и администрации президента.

Для изменений в стране сильно недостает качественных исполнителей на всех уровнях государственной службы. Основных причин этому две. Во-первых, бюрократизм процедур и политическая ангажированность многих должностей, что открывает дорогу коррупции, и приводит к появлению кадров «от Кононенко».

Во-вторых, устаревшая система оплаты труда, которая не обеспечивает рыночный уровень зарплат, и отличается запутанной системой надбавок и бонусов. Это делает невозможным подбор персонала из частного сектора и приводит к созданию отдельной касты в государстве - чиновников.

Указанные проблемы с кадрами сегодня пытаются решить двумя способами. С одной стороны, международные доноры создают при министерствах команды поддержки реформ, куда нанимают профессионалов из частного сектора, которые должны ускорять реформы и наладить работу самих ведомств.

Одним словом, методов изменить порочную систему озвучено немало, вопрос лишь в том, сумеют ли власти их качественно и быстро имплементировать

С другой стороны, был принят закон «О государственной службе», которым пытаются разграничить политические и административные должности в министерствах, как это сделано во многих развитых странах. Также предусматривается и повышение оплаты труда чиновников.

А есть еще неувядающая идея создать за счет донорской помощи фонд доплат для госслужащих.

Одним словом, методов изменить порочную систему озвучено немало, вопрос лишь в том, сумеют ли власти их качественно и быстро имплементировать.

Ведь если в госорганах не будет выстроена слаженная работа профессиональных команд, успешное продолжение реформ выглядит маловероятным.

Дмитрий Сидоренко