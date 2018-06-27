Как Литвин свое избрание «вымаливал» - фоторепортаж

Избрание Владимира Литвина спикером Верховной Рады не стало неожиданностью – его кандидатуру открыто называли в связи с вероятным созданием коалиции Блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины – Народной Самообороны и Блока Литвина. Но скорость, с которой разворачивались события в сессионном зале ВР, просто ошеломила.

Начиналось все в привычном для украинского парламента темпе – два подряд перерыва по пол часа по требованию фракций БЮТ и БЛ. Причем каждый раз заявлялось, что почти все “на мази”, вот только несколько деталек еще нужно согласовать. И регионалы расслабились настолько, что даже начали предлагать перенести избрание спикера на утро, мол, оно вечера мудренее ...

Но потом все произошло буквально за несколько минут.

Пока вице-спикер Александр Лавринович ставил на голосование внесение вопроса об избрании председателя парламента в повестку дня, пока выслушивал предложения, лидер блока своего имени за колонной умолял все известны ему силы о желанном кресле.

...с замиранием сердца Литвин выслушал, как Лавринович снимает из числа претендентов собственную кандидатуру

...и даже не сразу осознал результат голосования: 244 нардепа – “за”. Более того, даже три регионала Тарас Чорновил, Василий Грицак и Ефим Звягильский поддержали избрание Литвина.

После были объятия и поздравления коллег

...цветы и “первый”, еще "неуверенный" подход к креслу

Вот он – момент триумфа: после длительных мытарств в сессионном зале ВР в качестве “рядового нардепа” Владимир Литвин вернулся в утраченное когда-то кресло.