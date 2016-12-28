В Донецке подорвали экс-чиновника СБУ, переметнувшегося на сторону боевиков - Грицак

Об этом в интервью 112 каналу рассказал глава СБУ Василий Грицак.

"Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например, заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка", - заявил он.

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Грицак отметил, что его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на патриотов.

Ранее сайт 0629.com.ua передавал, что пострадавший при взрыве в оккупированном Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком.