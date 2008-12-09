В БЮТ нет никаких сомнений - надо голосовать за Литвина
16:12, 09 декабря 2008Политика
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Спикер будет уже сегодня?
Высокой является вероятность голосования сегодня за избрание председателя Верховной Рады Украины.
Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ).
При этом он отметил, что у фракции БЮТ нет никаких сомнений относительно необходимости голосования за кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады Украины.
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