В БЮТ нет никаких сомнений - надо голосовать за Литвина

Высокой является вероятность голосования сегодня за избрание председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ).

При этом он отметил, что у фракции БЮТ нет никаких сомнений относительно необходимости голосования за кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады Украины.