У Луценко оптимистично обещают коалицию трех уже завтра

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народной самообороны» Кирилл КУЛИКОВ прогнозирует, что в среду будет подписано коалиционное соглашение между «Нашей Украиной», Блоком Литвина и Блоком Юлии Тимошенко, и Владимир ЛИТВИН будет избран председателем Верховной Рады Украины.

Об этом К.КУЛИКОВ сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он напомнил, что сегодня на заседании фракции «Наша Украина – Народная самооборона» было принято решение официально начать переговоры о создании коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина.

К.КУЛИКОВ отметил, что теперь необходимо как можно скорее согласовать и подписать коалиционное соглашение.

При этом он подчеркнул, что очень важным было бы при подготовке данного документа наложить мораторий на любые политические требованиям от всех сторон.

Отвечая на вопрос относительно даты, когда может быть подписано соглашение, К.КУЛИКОВ отметил, что завтра ожидается подписание коалиционного соглашения между тремя политическими силами, а также - голосование за избрание В.ЛИТВИНА председателем ВР.