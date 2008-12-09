Посол США: НАТО приняло «очень хорошее решение» в отношении Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР положительно оценивает результаты заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 2-3 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в интервью журналистам.

«Думаю, что министры иностранных дел стран НАТО приняли очень хорошее решение. Они еще раз подтвердили, что если Украина хочет присоединиться к НАТО, то двери для нее всегда открыты», - сказал посол.

Отвечая на вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО без предоставления Плана относительно членства в Альянсе (ПДЧ), посол отметил, что некоторые страны стали членами НАТО без присоединения к ПДЧ, в частности, Польша, Чехия, Венгрия.

При этом он добавил, что для того, чтобы стать членом Альянса, надо соответствовать стандартам НАТО и это необходимое условие.

На вопрос о том, не повлияла ли на принятие решения позиция России, посол ответил, что другие страны не влияют на принятие решения самим НАТО.

По его словам, на данном этапе все зависит от Украины, насколько быстро она приблизится к стандартам Альянса.