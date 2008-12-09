Яценюку рассказали, как Россия может скупить половину Украины

В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса Украина может подвергнуться экспансии со стороны российского капитала. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, Украина на сегодняшний день является диверсифицированной в отношении прав собственности - часть бизнеса принадлежит национальному капиталу, другая - российскому, имеется также европейская составляющая. Однако, как отметил А.ЯЦЕНЮК, из-за мирового финансового кризиса это соотношение может очень существенно измениться - в пользу российского капитала.

«У них ограниченный круг людей имеет очень большие деньги. Именно наличность, а не активы. И они в этой ситуации могут сыграть свою игру», - отметил экс-спикер.

«Условно говоря, банк соседней страны получил команду выдавать кредиты. Деньги напечатали, кредиты своим раздали. Теперь они приходят в банк и говорят: "Ребята, вот депозит, условно говоря, на миллиард долларов. Мы вам кладем этот депозит, конечно, под 18% годовых. Но дополнительно вы 20% банка переписываете на нас". Мне об этом рассказало уже трое людей», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Я не исключаю, что сейчас в Украину со стороны России заведут миллиардов десять долларов. Что такое 10 миллиардов? В сегодняшней ситуации за них можно скупить полстраны», - добавил он.