ПР и БЮТ подозревают в намерениях трудоустроить Януковича

В Верховной Раде Украины будут попытки "переломить через колено" Конституцию с целью трудоустройства Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Президента Украины.

Такое мнение высказал народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) в интервью интернет-изданию “Главред”.

Отвечая на вопрос о возможных перспективах избрания Президента Украины в парламенте, А.ГРИЦЕНКО отметил: “Сейчас в воздухе действительно висит возможность создания так называемой “бульдозерной” коалиции Партии регионов и БЮТ. Имея 330 голосов, можно без препятствий принимать любые решения, преодолевая вето Президента”.

По словам народного депутата, “предварительная информация свидетельствует о том, что будут попытки переломить через колено Конституцию с целью трудоустройства Виктора Федоровича: возможно, будут внесены изменения, ключевым моментом которых будет избрание Президента в парламенте”.

“Я категорически против этого, поскольку считаю, что, во-первых, нельзя отнимать у людей фактически последнее, что у них осталось с точки зрения влияния на кадровую политику в государстве,– всенародное избрание главы государства – Президента – Верховного главнокомандующего. Второе, что, по-видимому, еще более важно: на переломном этапе глубокого кризиса, который не завершится ни через полгода, ни через год, должна быть сильная президентская вертикаль. Такая вертикаль возможна лишь тогда, когда Президент избирается народом, а не путем кулуарных договоренностей нескольких людей в парламенте”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, этот замысел можно реализовать в три этапа: до Нового года проголосовать изменения в Конституцию в первом чтении. Во время парламентских каникул к следующей сессии получить заключение Конституционного Суда, и в феврале-марте тремястами голосов принять эти изменения во втором чтении. “Если пойдут по совсем экстремальному сценарию, то могут в переходные положения обновленной Конституции записать пункт о введении ее в действие немедленно, с безотлагательным избранием Президента в парламенте”, - сказал народный депутат.

В то же время, он подчеркнул, что этот путь заключает в себе опасность того, что, фактически, выталкивается с политической площадки нынешний глава государства. “И это плохо, потому что действительная консолидация власти возможна только при участии трех – ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО. Выбросить кого-либо из них силой – это неминуемый конфликт. Президент как глава государства – это человек, на котором фактически замыкаются все силовые структуры, и этого нельзя не учитывать. Но конфликтное развитие событий, которое может повлечь еще один указ о досрочных выборах, противостояние и драки в Верховной Раде, попытки выяснить, кто за кого – это не то, что сейчас нужно государству..” – уверен А.ГРИЦЕНКО.

Говоря о возможных контрдействиях Секретариата Президента, народный депутат отметил, что “очевидно, Президент и те, кто в Раде заявляет о его поддержке, будут делать все возможное, чтобы не допустить внесения таких изменений в Конституцию”.

“Утешает то, что против анонсированных изменений в Конституцию выступает достаточно много депутатов разных фракций, и я не исключаю, что и по этой причине возобновление дееспособности Рады состоится без “бульдозерной” коалиции, например, избранием спикером Владимира ЛИТВИНА и образованием неформализованного большинства”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.