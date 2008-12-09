Кремль не сомневается в искренности «русофобской политики» Ющенко?

Создав стратегическую группу по украинско-российским отношениям, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «имитирует» улучшение отношений с Россией.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Сергей МАРКОВ.

«Создание этой комиссии никак не повлияет на отношения двух стран. Повлиять могут конкретные шаги: прекращение наступления на русский язык и русскую культуру, прекратить поддержку СААКАШВИЛИ, прекратить травлю России со стороны МИД Украины», - сказал С.МАРКОВ. По его словам, все украинские дипломаты "получили приказ максимально вредить России".

«Мы судим не по созданию рабочих групп, а по тому, какая проводится политика на практике. В.ЮЩЕНКО достаточно прекратить русофобскую политику и не надо никаких рабочих групп создавать», - сказал он.

По мнению депутата, такая группа дает возможность наладить отношения, но никакого практического результата пока нет. С.МАРКОВ подчеркнул, что у РФ нет ни одного факта, который позволял бы верить, что эта группа что-то хорошее сделает, ведь именно В.ЮЩЕНКО испортил отношения между двумя странами.

«Россия не сможет поглотить Украину, у нее нет сил для этого. Украина сформировалась как независимое государство, но его безумная политика ведет к расколу страны. Мне больше верится в другое, что В.ЮЩЕНКО получил приказ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Брюсселя прекратить провоцировать Россию и сделать шаги по улучшению отношений. В.ЮЩЕНКО имитирует улучшение с Россией. Сегодня в Кремле рабочей гипотезой является именно это. Тем более, Кремль не сомневается в искренности русофобской политики Президента Украины», - подчеркнул С.МАРКОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО создал Межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям. Группа создана с целью обеспечения проведения эффективной единой государственной политики в сфере украинско-российских отношений, учитывая значение этих отношений для обеспечения национальной безопасности Украины.

Межведомственная стратегическая группа по украинско-российским отношениям должна разработать и подать в месячный срок проекты Основных принципов стратегии решения актуальных вопросов украинско-российских отношений и генеральных директив делегациям Украины на переговоры с Российской Федерацией. Кроме того, она должна обеспечивать подготовку на постоянной основе предложений относительно мероприятий по нормализации и дальнейшему конструктивному развитию украинско-российских отношений.

В.ЮЩЕНКО назначил Посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО специальным представителем Украины по развитию отношений с Российской Федерацией.