Литвин заявляет, что его блок согласен на коалицию с НУ-НС и БЮТ

Фракция Блока Литвина согласна на создание коалиции с фракциями "Наша Украина – Народная самооборона" и Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава фракции Владимир ЛИТВИН.

«Наша фракция решение приняла позитивно», - сказал он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо принимать срочные антикризисные меры, поскольку опасность негативных последствий финансового кризиса нарастает не по дням, а по часам.