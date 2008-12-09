Литвин заявляет, что его блок согласен на коалицию с НУ-НС и БЮТ

11:10, 09 декабря 2008
Политика
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Политик ссылается на кризис

Фракция Блока Литвина согласна на создание коалиции с фракциями "Наша Украина – Народная самооборона" и Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава фракции Владимир ЛИТВИН.

«Наша фракция решение приняла позитивно», - сказал он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо принимать срочные антикризисные меры, поскольку опасность негативных последствий финансового кризиса нарастает не по дням, а по часам.

 

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