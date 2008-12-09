Украинскую делегацию на похоронах Алексия ІІ возглавит Богатырева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА возглавит украинскую делегацию для участия в церемонии похорон Патриарха Московского и всей Руси Алексия ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она сказала, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил состав делегации, которая официально будет представлять Украину на церемонии похорон Алексия ІІ. В частности, делегацию возглавит секретарь СНБО Р.БОГАТЫРЕВА. Также в ее состав войдут заместитель руководителя Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ и Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Алексий II умер 5 декабря 2008 года в своей подмосковной резиденции на 80-м году жизни. Он возглавлял РПЦ с 1990 года.

Похороны патриарха Московского и всей Руси Алексия II состоятся 9 декабря 2009 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.