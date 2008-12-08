Из-за коалиции с ПР в парламентской фракции БЮТ назревает мятеж?

Народные депутаты Украины от Блока Юлии Тимошенко Владимир КАПЛИЕНКО и Геннадий ЗАДЫРКО заявляют о том, что не поставят свои подписи в случае создания коалиции БЮТ и Партией регионов. Они считают, что такой союз уничтожит их политическую силу. Об этом депутаты заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Г.ЗАДЫРКО, "мы считаем, что ни при каких условиях БЮТ не должен вступать в коалицию с Партией регионов, ни при каких условиях мы эту коалицию не подпишем". По его убеждению, «это искажение волеизъявления украинского народа, большинства украинцев, которые проголосовали в 2007 году за демократическую коалицию, а не за коалицию с Партией регионов. Мы в этой коалиции участвовать не будем… Если мы пойдем по такому пути, то это уничтожит нашу политическую силу».

При этом Г.ЗАДЫРКО пояснил, что в прошлом составе парламента все видели, «к чему привела измена Социалистической партии, и мы должны сделать соответствующие выводы».

В то же время В.КАПЛИЕНКО выразил мнение, что в случае создания такого формата парламентской коалиции представители Партии регионов «нашими руками придут к власти». По его убеждению, такой союз не будет долговременным, «по моим оценкам, это – два месяца. Через два месяца мы получим взрыв внутри Партии регионов».

В свою очередь Г.ЗАДЫРКО заметил, что «в действительности, в этой коалиции заинтересованы представители Партии регионов, чтобы дорваться до бюджета и использовать его в своих коммерческих делах… Это будет узурпация власти и фактически государственный переворот. Мы считаем, что этого нельзя допустить». По его словам, сегодня нужно без создания коалиции с ПР иметь ситуативное большинство и голосовать за антикризисные экономические законы.

Отвечая на вопрос, сложат ли они депутатские полномочия в случае образования коалиции БЮТ-ПР, Г.ЗАДЫРКО сказал: «Было бы логичнее, чтобы мандаты сложили те люди, которые подпишут это коалиционное соглашение». В то же время он не исключил, что он и его коллега окажутся в тяжелой морально-психологической ситуации, поскольку давление на них со стороны соратников по блоку уже наблюдается.

Однако Г.ЗАДЫРКО убежден, что в действительности к ним "еще присоединятся депутаты: не все поддерживают коалицию с ПР". Г.ЗАДЫРКО выразил подозрение, что «основную скрипку во фракции играют люди, которые не придерживаются идеологии БЮТ».

Продолжая тему, В.КАПЛИЕНКО заметил, что «мы, как никто другой, - за Юлию Владимировну. Тем, кто молча соглашается, – нужно подумать».

При этом депутаты выразили мнение, что сегодня необходимо в переговорах с "Нашей Украиной" и Блоком Литвина "заменить переговорщика, который не в состоянии добиться результата". В.КАПЛИЕНКО и Г.ЗАДЫРКО считают, что Иосиф ВИНСКИЙ, имея немалый политический опыт, может оказать помощь БЮТ в переговорном процессе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Блоком Литвина.

В то же время, оба депутата считают, что сегодня необходимо прекратить публичные оскорбления, «о коалиции нужно забыть», заменив ее ситуативным большинством.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что фракция БЮТ готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов.

3 декабря министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил, что в случае создания коалиции между БЮТ и Партией регионов он подаст в отставку.