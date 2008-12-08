В ЕЦ подозревают, что Тимошенко подыгрывает Москве в газовом вопросе

Член президиума партии «Единый Центр» Василий ПЕТЕВКА обвиняет правительство в затягивании переговоров с Россией относительно определения цены на газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Еще в мае председатель «Нафтогаза» говорил о долгосрочных контрактах с Россией на снабжение и транзит сроком на 15 лет, - сказал политик. - Позже Юлия ТИМОШЕНКО публично взяла на себя обязательство подписать газовые контракты до 15 сентября. Переговоры в октябре между «Нафтогазом» и «Газпромом» закончились только меморандумом о сотрудничестве. Цену на газ опять не назвали».

В.ПЕТЕВКА напомнил, что до Нового года осталось несколько недель, однако цена на газ для Украины все еще неизвестна. По его словам, «затягивая переговоры, правительство будто умышленно делает все для того, чтобы в следующем году Украина попала под шантаж «Газпрома» и была вынуждена согласиться на неблагоприятные для себя условия».

«Создается впечатление, что увлекшись переговорами с Партией регионов, Ю.ТИМОШЕНКО «забыла» о подписании газовых контрактов. И это может дорого стоить нашему государству», – заявил В.ПЕТЕВКА.