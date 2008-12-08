Левочкин: Партия регионов может поддержать кандидатуру Плюща

Партия регионов может поддержать кандидатуру Ивана Плюща, которого предлагает президент Украины Виктор Ющенко, на пост спикера парламента, сообщил депутат Партии регионов Сергей Левочкин. "По моему мнению, это возможно. Поскольку Иван Плющ - честный депутат. Но все зависит от результатов переговоров (между политиками)", - цитирует в понедельник депутата пресс-служба партии.

РИА Новости