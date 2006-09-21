Сегодня отмечает день рождения самый богатый человек в Украине

Ринат Ахметов отметит 40-летний юбилей в кругу семьи и близких, пишет газета "Сегодня". Знакомые и друзья приготовили подарки. Например, Валерий Коновалюк, лидер "Трудовой Украины", собирается подарить книгу американского журналиста Роберта Грина "48 законов власти". "Регионал" Евгений Кушнарев подарит работу харьковского скульптора. "Это будет резьба по слоновой кости. Она вся усеяна миниатюрами на библейские темы", рассказал депутат. Анна Герман решила подарить Ахметову "Кобзарь" Тараса Шевченко, так как знает, "что он начал изучать украинский язык". Книгу она вручит, когда депутат вернется в Киев.