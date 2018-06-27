Вехи недели: коалиционный туман, годичный план от НАТО и «рука Москвы»

По парламентским кулуарам бродит призрак коалиции, имеющий отчетливые проблемы с материализацией. Президент Ющенко не собирается капитулировать перед возможными создателями нового большинства в Верховной Раде. НАТО выдало Украине и Грузии утешительные призы, отношение к которым в Киеве и Тбилиси оказалось неоднозначным.

Не успел Виктор Ющенко предложить на пост председателя парламента кандидатуру Ивана Плюща, как Партия регионов и БЮТ заявили о вступлении в переговоры для создания коалиции. Собственно говоря, ничего удивительного нет: глава государства подарил двум крупнейшим парламентским фракциям отличный повод для легализации предварительных консультаций. Хотя Иван Степанович для соратников Виктора Януковича – подходящая кандидатура, им сегодня хочется поскорее прорваться к реальной власти, не тратя время на соблюдение регламентных тонкостей. Однако стоит заметить, что поиск консенсуса между бютовцами и регионалами идет непросто. Некоторые «сердечники» уже были бы рады объявить о создании новой коалиции, но «региональная» осторожность не пускает их в рай формирования парламентского большинства и упоительного распиливания власти на двоих.

В максимально персонифицированной украинской политике зачастую в роли барометра выступают заявления лидеров партий и блоков. Так вот – Юлия Тимошенко на минувшей неделе вообще не делала политических заявлений, даже традиционную пресс-конференцию после заседания правительства проводить не стала. Не исключено, что пребывает в раздумьях о том, какими министерскими портфелями придется поделиться с новыми партнерами. Например, министр транспорта и связи Иосиф Винский уже начал личную войну против создания «сердечно-региональной» коалиции, осознавая как собственные нерадостные перспективы, так и возможность на скорую руку получить дополнительный политический капитал. Вождь регионалов Виктор Янукович отмалчиваться не стал, но не сообщил жаждущим подробностей согражданам ничего конкретного. По всей видимости, Виктор Федорович тоже пребывает в раздумье - над дальнейшими вариантами развития событий. Окончательное решение он примет, вероятно, 9 декабря, во время поездки в Москву на похороны патриарха Алексия ІІ.

Огорчает другое: вопреки продолжающемуся экономическому кризису потенциальные создатели коалиции больше думают не об его преодолении, а решают извечный вопрос «как нам обустроить Украину». По всей видимости, в БЮТ и Партии регионов пока и сами не придумали систему взаимных гарантий от «кидка», традиционно сопровождающего большинство политических договоренностей в нашей стране. Недоверие между политиками накапливалось слишком долго, чтобы враз его преодолеть. Запланированный будущими коалициантами переход к парламентской республике – материя чрезвычайно тонкая, да и не всем по душе перспектива на несколько лет отказаться от проведения общенациональных выборов. Так и до пожизненного депутатства или президентства докатиться можно.

Хотя информированные источники утверждают, будто и Виктор Ющенко в переговорах с регионалами зондировал почву на тему избрания главы государства в парламенте, сегодня на Банковой подобный вариант развития событий напрочь отрицают. Президентский секретариат готов грудью встать на защиту права граждан избирать лидера страны всенародно, надеясь, что и Конституционный Суд в этом вопросе подсобит. Виктор Андреевич уже обнаружил наметанным глазом в формировании коалиции и влияние Виктора Медведчука, и неизменную «руку Москвы».

Стоит упомянуть и о любопытных изменениях в команде Ющенко: постоянным представителем президента в парламенте стал Петр Олийнык. Этот нашеукраинец примечателен независимым характером и готовностью не только конкурировать с Виктором Балогой за влияние на Виктора Андреевича, но и предлагать собственные варианты действий в Верховной Раде. Альтернативные инициативы для Президента в конце года явно лишними не будут.

На внутриполитические проблемы наслаиваются неудачи в сфере внешней политики. Украине и Грузии официально отказано в возможности получить от НАТО ПДЧ. Но натовские дипломаты попытались подсластить пилюлю, пообещав постсоветским республикам годичные целевые программы развития отношений. Это позволит Киеву и Тбилиси не сворачивать с магистрального пути развития отношений с Альянсом. Виктор Ющенко и министр иностранных дел Владимир Огрызко выказали публичное удовлетворение подобным развитием событий, а вот Михаил Саакашвили произвел чистку министерских рядов – очевидно, такое решение Альянса его не слишком устраивает.

В свете этих событий очень любопытно, как будет развиваться предложенное Польшей и Швецией «Восточное партнерство» для шести постсоветских республик, в числе которых и наша страна. Отечественное внешнеполитическое ведомство уже дало понять, что не хотело бы менять перспективу вступления в ЕС на пребывание в комфортабельном предбаннике Евросоюза. Однако у евро-чиновников свои резоны, и рассчитывать на прорыв в западном направлении Киеву непросто. Особенно – в условиях потепления отношений между многими европейскими странами и Россией.

Своеобразный подарок ко Дню украинской армии получил народный депутат Валерий Коновалюк – министр обороны Юрий Ехануров отменил приказы о присвоении ему воинских званий от капитана до подполковника запаса. Так что теперь комиссию по расследованию обстоятельств поставок украинского оружия в Грузию возглавляет старший лейтенант запаса Коновалюк. Правда, это обстоятельство не слишком огорчило Валерия Ильича, и он продолжает грозить разоблачениями президенту и его приближенным.

Евгений Магда