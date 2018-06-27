Вехи недели: коалиционный туман, годичный план от НАТО и «рука Москвы»
По всей видимости, в БЮТ и Партии регионов пока и сами не придумали систему взаимных гарантий от «кидка»...
По парламентским кулуарам бродит призрак коалиции, имеющий отчетливые проблемы с материализацией. Президент Ющенко не собирается капитулировать перед возможными создателями нового большинства в Верховной Раде. НАТО выдало Украине и Грузии утешительные призы, отношение к которым в Киеве и Тбилиси оказалось неоднозначным.
|Виктор Ющенко и Иван Плющ
В максимально персонифицированной украинской политике зачастую в роли барометра выступают заявления лидеров партий и блоков. Так вот – Юлия Тимошенко на минувшей неделе вообще не делала политических заявлений, даже традиционную пресс-конференцию после заседания правительства проводить не стала. Не исключено, что пребывает в раздумьях о том, какими министерскими портфелями придется поделиться с новыми партнерами. Например, министр транспорта и связи Иосиф Винский уже начал личную войну против создания «сердечно-региональной» коалиции, осознавая как собственные нерадостные перспективы, так и возможность на скорую руку получить дополнительный политический капитал. Вождь регионалов Виктор Янукович отмалчиваться не стал, но не сообщил жаждущим подробностей согражданам ничего конкретного. По всей видимости, Виктор Федорович тоже пребывает в раздумье - над дальнейшими вариантами развития событий. Окончательное решение он примет, вероятно, 9 декабря, во время поездки в Москву на похороны патриарха Алексия ІІ.
|Тимошенко, Янукович
Хотя информированные источники утверждают, будто и Виктор Ющенко в переговорах с регионалами зондировал почву на тему избрания главы государства в парламенте, сегодня на Банковой подобный вариант развития событий напрочь отрицают. Президентский секретариат готов грудью встать на защиту права граждан избирать лидера страны всенародно, надеясь, что и Конституционный Суд в этом вопросе подсобит. Виктор Андреевич уже обнаружил наметанным глазом в формировании коалиции и влияние Виктора Медведчука, и неизменную «руку Москвы».
Стоит упомянуть и о любопытных изменениях в команде Ющенко: постоянным представителем президента в парламенте стал Петр Олийнык. Этот нашеукраинец примечателен независимым характером и готовностью не только конкурировать с Виктором Балогой за влияние на Виктора Андреевича, но и предлагать собственные варианты действий в Верховной Раде. Альтернативные инициативы для Президента в конце года явно лишними не будут.
|Яап де Хооп Схеффер
В свете этих событий очень любопытно, как будет развиваться предложенное Польшей и Швецией «Восточное партнерство» для шести постсоветских республик, в числе которых и наша страна. Отечественное внешнеполитическое ведомство уже дало понять, что не хотело бы менять перспективу вступления в ЕС на пребывание в комфортабельном предбаннике Евросоюза. Однако у евро-чиновников свои резоны, и рассчитывать на прорыв в западном направлении Киеву непросто. Особенно – в условиях потепления отношений между многими европейскими странами и Россией.
Своеобразный подарок ко Дню украинской армии получил народный депутат Валерий Коновалюк – министр обороны Юрий Ехануров отменил приказы о присвоении ему воинских званий от капитана до подполковника запаса. Так что теперь комиссию по расследованию обстоятельств поставок украинского оружия в Грузию возглавляет старший лейтенант запаса Коновалюк. Правда, это обстоятельство не слишком огорчило Валерия Ильича, и он продолжает грозить разоблачениями президенту и его приближенным.
Евгений Магда