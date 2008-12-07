В Армении вспоминают жертв страшного землетрясения 1988 года

Жители Армении сегодня вспоминают жертв разрушительного землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 г.

Ровно 20 лет назад, в 11.40 местного времени мощные подземные толчки силой в 10 баллов по 12-балльной шкале за полминуты разрушили почти всю северную часть республики. За 30 секунд был уничтожен Спитак, разрушены Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего в результате разрушительного землетрясения пострадал 21 город и 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тыс. человек, 140 тыс. стали инвалидами, 514 тыс. лишились крова. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики.

Для участия в мероприятиях, посвященных годовщине землетрясения, в Армению прибыли делегации из более 20 стран, представители которых участвовали в спасательных и восстановительных работах. В частности, среди приглашенных нынешний лидер Партии регионов Виктор Янукович, который в конце 1980-х руководил ПО "Донбасстрансремонт" и участвовал в восстановительных работах в Спитаке. Как ранее сообщала пресс-служба Партии регионов, власти Спитака решили назвать одну из улиц именем Януковича.

Руководители Армении посетили города и районы, пострадавшие от землетрясения, возложили венки и цветы к памятникам и местам захоронений жертв стихии.

РосБизнесКонсалтинг