Ющенко: местные общины всегда были основой нашей государственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем местного самоуправления.

Об этом сообщает официальное представительство главы государства.

«Этот праздник символизирует утверждение принципов правового государства, неотъемлемой составляющей которых является региональная инициатива, самоуправление и демократия», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО в поздравлении.

Он отметил, что «местное самоуправление имеет в Украине глубокие исторические традиции. Территориальные общины всегда были основой нашей государственности, играли важную роль в жизни общества».

По убеждению Президента, «Сегодня перед нами стоит задача выработать эффективную политику государственного управления, достичь институционного и общественного консенсуса, наладить оптимальные связи между структурами центральной и местных властей».

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность работникам органов местного самоуправления за добросовестный и самоотверженный труд и пожелал счастья, здоровья, успехов и новых достижений на благо Украины.

Справка УНИАН. В соответствии с указом Президента от 25 ноября 2000 года №1250/2000 День местного самоуправления в Украине отмечается ежегодно 7 декабря.