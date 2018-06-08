Неработающая страна

Накануне длинных зимних выходных в Украине актуализировался «календарный вопрос» относительно официального празднования Рождества. Так сложилось, что в Украине их два – 25 декабря и 7 января. И если вторая дата уже много лет – выходной день, то первая пока нет.

Существуют разные мнения на счет того, какой из этих дней считать, скажем так, более аутентичной датой для празднования. Вопреки повсеместно бытующему убеждению, 25 декабря Рождество отмечают не только католики и протестанты. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные христиане должны отмечать Рождество Христово 25 декабря. Тогда на это согласились все страны кроме тех, которые находились под влиянием Советского Союза. Собственно, с тех пор и по сей день Украина официально празднует Рождество 7 января вместе с Россией, Казахстаном, Сербией и Грузией. При этом некоторые постсоветские страны, к примеру, Беларусь, Молдова, Албания действительно празднуют Рождество дважды.

Год назад секретарь СНБО Александр Турчинов предложил изменить ситуацию и перенести Рождество в Украине с 7 января на 25 декабря. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не вправе решать, когда гражданам праздновать Рождество, и назвал мудрым отмечать этот день дважды.

Прошел год, и к противоречивой дискуссии вернулись снова. Ввернулись, следуя лучшим традициям: в начале этого месяца в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает сделать 25 декабря официальным праздничным и нерабочим днем, наравне с 7 января. Чтобы законодательно сделать это возможным, авторы документа (24 нардепа из разных фракций) предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) касательно праздничных и нерабочих дней.

В пояснительной записке к документу приводятся данные, согласно которым более 23 тысяч действующих в Украине религиозных православных, греко-католических и некоторых других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по Юлианскому календарю. В то же время насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. «Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает это религиозный праздник в другой день, чем определен на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом, в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря. Для многих украинцев такая дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского - Нового года», – объясняют авторы проекта.

Правда, никто не уточняет, в каком году это может случиться. Ведь процедура прохождения законопроектом всех необходимых комитетов и экспертных комиссий с последующим вынесением в сессионный зал, голосованием в первом чтении, доработкой до второго и так далее, занимает не один месяц. А до депутатских «новогодних каникул» осталось всего ничего.

Выходных не бывает много?

В принципе, желание парламента обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день, который более соответствует их религиозным убеждениям, похвально. Однако в украинских реалиях каждый дополнительный выходной обходится нам слишком дорого. Трудоустроенные украинцы отдыхают приблизительно третью часть года. И это без учета отпусков! К примеру, в 2016 году в Украине насчитывалось 115 нерабочих дней – два выходных дня каждую неделю и 11 государственных праздников (обязательных выходных).

Официальные нерабочие дни перечислены в 73 статье уже упомянутого Кодекса законов о труде в Украине. Это 1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 8 марта – Международный женский день, (один день) Пасха, 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне, (один день) Троица, 28 июня – День Конституции Украины, 24 августа – День независимости Украины и 14 октября – День защитника Украины.

Кроме того, согласно 67 статье КЗоТу, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно этой норме, в следующем году в стране будет пять дополнительных выходных. Нерабочими понедельниками будут 2 и 9 января, 17 апреля, 5 июня, 16 октября 2017 года.

Кроме того, ранее сообщалось, что Кабинет министров издал распоряжение рекомендовать перенос в 2017 году двух рабочих дней на выходные – речь идет о 8 мая и 25 августа. В правительстве считают, что предложенный перенос будет способствовать рациональному использованию рабочего времени, созданию благоприятных условий для празднования в 2017 году 9 мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы) и 24 августа – Дня Независимости Украины. Также отмечается, что это не повлечет сокращения продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней…

К слову, еще в мае группой депутатов из трех фракций в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, сокращающий количество праздничных и выходных дней. В частности, в пояснительной записке к документу речь шла о необходимости изъять из перечня праздничных дней в Украине День международной солидарности трудящихся (1 и 2 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), но сохранить День памяти и примирения (8 мая). Законопроект предусматривал и отмену существующей ныне нормы о том, что, если праздничный или нерабочий день совпадет с выходным днем, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Но воз и ныне там.

Чужой опыт: польза или вред

Специалисты убеждены, что дополнительные выходные дни в Украине – экономически нецелесообразны. Экономист, преподаватель Киево-Могилянской Бизнес-школы Алексей Геращенко отмечает, что каждый выходной – это потеря части внутреннего валового продукта. «На самом деле все зависит от того, в каком экономическом положении находится государство. Страны с высоким уровнем развития могут себе позволить больше внимания уделять социальным вопросам. В нашем же случае, когда в последние годы наблюдается стремительное экономическое падение, в первую очередь, нужно думать о восстановлении экономического роста, а выходные этому никак не способствуют», – объясняет он.

Экономически развитые страны действительно не «грешат» большим количеством выходных. К примеру, за океаном – в США – их 10. Причем некоторые из них для нас выглядят необычно – День Мартина Лютера Кинга (3-й понедельник января), День президентов (3-й понедельник февраля) или День Колумба (2-й понедельник октября). В Великобритании, совершившей недавно Brexit, 8 официальных выходных. А у одного из лидеров Европейского союза – Германии – от 8 до 13 (в разных регионах страны – по-разному).

Самыми большими поклонниками отдыха в ЕС, традиционно, остаются «южане». Так, в Греции официально отдыхают 12 дней в году. В Испании – 8 праздников-выходных, но есть нюанс: в стране еще немало региональных праздников, которые широко отмечаются нерабочими днями в тех или иных провинциях.

В свою очередь, жители восточных стран, на первый взгляд, официально отдыхают даже больше, чем мы. Так, в Южной Корее 20 государственных выходных, а в Японии – 16. Интересно, что в «стране восходящего солнца» принято не работать во время ежегодной «золотой недели» – с 29 апреля по 5 мая (почти как у нас с 1 по 10 мая) трудовая жизнь фактически замирает. В эту неделю в Японии сплошные праздники – День зелени, День Конституции, День детей и даже… День отдыха – чтоб не разрывать неделю одним рабочим днем, сделали такой вот «праздник».

Кстати, до недавнего времени «золотая неделя» (с 1 по 7 мая) была и в Китае – по случаю Дня труда. Но с 2008 года ее сократили до одного дня. Впрочем, жители Китая от этого сильно не пострадали в плане выходных, поскольку еще две «золотых недели» у них осталось – в честь праздника Весны и в честь Дня образования КНР.

Между тем, несмотря на приличное количество официальных выходных, у жителей всех этих восточных стран – маленький отпуск и длинный рабочий день. По словам Алексея Геращенко, к примеру, в Японии и Южной Корее – до 10 отпускных дней в год (при этом, у большинства японцев – 55 рабочих часов в неделю), однако использовать даже все эти дни считается не этичным. Чего, к сожалению, нельзя сказать о нас с вами.

Эксперт убежден, что в вопросе дополнительных выходных не стоит полагаться на мировой опыт. «К примеру, Европа более социально защищена, чем Азия, и там достаточное количество дополнительных выходных. Среднестатистический кореец работает в год в 1,5 раза больше, чем среднестатистический немец. Но, в случае с Германией, все понятно. Экономика там уже на высоком уровне развития и в ней доминирует сфера услуг, то есть, дополнительные выходные не так существенно влияют на экономическое развитие. Что касается стран Азии, то там очень длительный рабочий день, но это уже, скорее, культурный феномен», – рассказывает Геращенко.

Таким образом, по его мнению, главный и объективный ориентир для рациональности дополнительных выходных – может ли страна себе их позволить.

Социальная незащищенность

Собственно, даже когда государство позволяет лишний раз «отдохнуть», далеко не все трудоспособные украинцы могу и готовы этим отдыхом воспользоваться. Так, по словам юриста общественной организации «Трудовые инициативы» Георгия Сандула, несмотря на то, что увеличение числа нерабочих дней обычно радостно воспринимается рядовыми украинцами, из-за сложившейся в стране экономической ситуации часть населения вынуждена тратить свободное от основной работы время не на отдых, а на подработку. К примеру, летом, когда есть огромный спрос на сезонную работу.

Кроме того, по его словам, дополнительные государственные праздники никак не влияют на злоупотребления со стороны работодателей, которые, помимо официальных дней отдыха, нередко устраивают своим работникам массу неоплачиваемых выходных. К примеру, когда бюджетники идут в отпуск за свой счет, поскольку предприятие отключает отопление для экономии средств. «Конечно, исключительно добавление или не добавление нерабочих дней ничего не решает. Тут проблема комплексная – уровень защиты трудовых прав в Украине, в принципе, слишком низкий», – подчеркивает юрист.

С таким утверждением трудно не согласиться, если учесть еще и количество украинцев, работающих «в тени». К сожалению, без официального оформления на той или иной работе, человек, в принципе, не имеет никаких социальных гарантий – ни выходных, ни отпусков, ни больничных. Несмотря на это, с официальным трудоустройством в Украине пока беда. По информации ГФС, в стране официально трудоустроены 10,5 млн человек. Но, с учетом тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, получать зарплаты «в белую», по подсчетам налоговиков, должно вдвое больше человек.

Впрочем, увеличение нерабочих дней в году глобально не влияет ни на представителей частного среднего и малого бизнеса, ни на представителей микробизнеса – фрилансеров. Нюансы их работы таковы, что клиенты предпочитают быть на связи постоянно – и в выходные, и в праздники. Предприниматель и эксперт «Реанимационного пакета реформ» Ростислав Лукач отмечает, что «малый бизнес устанавливают выходные для сотрудников без учета государственных решений». К тому же, те, кто работает на себя, убеждены: не важно, сколько люди работают, важно – как.

Более того, в нынешних условиях, в которых находится Украина, в условиях внешней агрессии, помимо актуализации вопроса нецелесообразных праздников и, как следствие, выходных, самое время менять подход к формированию экономики страны.

… Таким образом, пока страна не начала богатеть, гулять украинцам стоило бы поменьше, а работать – побольше. А если мы и дальше планируем оставаться «страной лентяев», о высоком уровне жизни останется только мечтать.

Ирина Шевченко