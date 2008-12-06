Народные депутаты осудили поведение коммуниста в телеэфире

Ряд народных депутатов, которые представляют разные фракции в Верховной Раде Украины осудили поведение депутата от КПУ Леонида ГРАЧА во время эфира программы "Свобода на Интере" 5 декабря, в которой он выполнял роль ведущего.

Как сообщает пресс-служба депутата от НУ-НС Павла ЖЕБРИВСКОГО, депутаты покинули студию во время эфира, "не имея больше возможности высказать собственное мнение".

В обращении народных депутатов отмечается, что "в студии развернулся отъявленный антигосударственный, антиукраинский шабаш".

"Мы выражаем возмущение тем, что состоялось в эфире самого крупного украинского телеканала, который в погоне за рейтингом, подверг сомнению отстаивание принципов ответственности перед зрителем, предоставления участникам дискуссии равных возможностей, обеспечение культуры поведения в прямом эфире и в целом на украинском телевидении", - отмечается в обращении.

"Мы уважаем право всех масс-медиа на формирование своих телепрограмм согласно собственной редакционной политики, но считаем, что общеукраинский канал должен демонстрировать особую ответственность перед зрителем", - считают депутаты.

Под обращением подписались народные депутаты от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, П.ЖЕБРИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Кирилл КУЛИКОВ и Юрий ГРИМЧАК, от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ, а также народный депутат І, II, IV созывов Степан ХМАРА.

Ответный комментарий Леонида Грача