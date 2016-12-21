Гройсман и представитель Европарламента обсудили новый бюджет и запланированные реформы в Украине

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Приятно, что авторитетный европейский политик исключительно положительно отметил усилия правительства по проведению реформ и наведению порядка в государстве», - написал Гройсман после встречи на своей странице в Facebook.

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По его словам, они договорились и дальше тесно взаимодействовать с тем, чтобы помощь ЕС в реформировании страны была постоянной, заметной и ощутимой для каждого украинца.

Также отмечается, что Гройсман сообщил Броку о принятии Верховной Радой государственного бюджета на 2017 год, а также бюджетообразующих законов.

В этом контексте премьер сообщил представителю Европарламента о планах правительства по запланированным реформам на следующий год.

Также Гройсман проинформировал Брока о национализации "Приватбанка", которая недавно прошла в Украине.

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента оценил это положительно.