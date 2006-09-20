Зварич заявляет, что Украина не сможет забрать у России свои маяки

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ считает, что Украина может получить в собственность гидрографические и навигационные объекты Крыма только при согласии России, сообщает РБК-Украина.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в судебном решении Апелляционного хозяйственного суда Севастополя от 11 сентября 2006 года отсутствует описание процедуры такой передачи.

Министр юстиции считает невозможным процесс передачи объектов украинской стороне, если ответчик (Россия – УНИАН) откажется сделать это добровольно. «Осуществить такие действия в принудительном порядке невозможно. Это может спровоцировать международный конфликт», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный хозяйственный суд Севастополя 11 сентября принял решение изъять из незаконного владения Министерства обороны РФ маяки «Тарханкутский», «Евпаторийский», «Солодунов» (возле города Саки), «Ай-Тодорский», всего 22 навигационно-гидрографических объекта, которые в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины принадлежат Министерству транспорта Украины.

Официальный представитель МИД РФ Михаил КАМЫНИН в связи с таким решением суда призвал украинскую сторону «воздержаться от действий, которые способны заострить и без того непростую ситуацию вокруг навигационно-гидрографических объектов, обеспечения мореходства в Черном и Азовском морях, и продолжать поиски решения существующих проблем исключительно путем переговоров».

По его словам, российская сторона «неоднократно заявляла украинской стороне о неприемлемости «судебного» варианта решения вопроса о принадлежности навигационных объектов». «Украинские суды (как и российские) не компетентны рассматривать споры, связанные с применением международных договоров по Черноморскому флоту», - заявил официальный представитель МИД РФ.

Он также считает, что было бы логично, если бы украинская сторона отозвала соответствующие иски из украинских судов.