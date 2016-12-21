Евродепутат рассказал о "межинституционных битвах" в ЕП по "безвизу" для Украины

Об этом он заявил во время представления исследования "Аудит внешней политики", передает "Европейская правда".

Брок напомнил, что самая большая задержка произошла из-за сложностей в согласовании так называемого механизма приостановления между Советом ЕС и Европарламентом.

"У нас до сих пор продолжаются межинституционные битвы, но вы можете быть уверены, что визовая либерализация произойдет", - заявил он.

"Все держит механизм приостановления, но он не связан с Украиной. Он нужен нам, поскольку он позволит легче "продать" отмену виз для наших граждан", - добавил Элмар Брок.

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Евродепутат заверил, что утверждение механизма приостановления должно состояться достаточно скоро: "Европейский парламент завершит все процедуры, это вопрос недель".

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано «03/04/2017».

Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.