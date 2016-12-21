Верховная Рада приняла закон о Высшем совете правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 народный депутат из 360, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект был рассмотрен по процедуре ad hoc.

Определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

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ВСП является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в Государственном бюджете Украины. Он находится в Киеве.

Совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об освобождении судьи от должности; дает согласие на задержание судьи или содержание под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств Госбюджета финансового обеспечения своей деятельности; участвует в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух выбирает ВРУ, двух выбирает съезд адвокатов Украины, двух выбирает всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

ВСП является полномочной при условии избрания (назначения) на должность не менее 15 членов, среди которых большинство составляют судьи (включая судей в отставке), и принесения ими присяги.

Члены ВСП избираются (назначаются) сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена ВСП два срока подряд.

На должность члена ВСП может быть избран (назначен) гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относящийся к юридической профессии и соответствующий критерию политической нейтральности.

Не может быть членом ВСП лицо, которое на день избрания (назначения) является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, которая имеет политические цели или участвует в политической деятельности; участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности. Член ВСП не имеет права совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или местного самоуправления; со статусом народного депутата Украины; с предпринимательской деятельностью.

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Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5, а члена ВСП, который является судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5. Выплата вознаграждения членам ВСП проводится за счет средств госбюджета.

При Высшем совете правосудия действует Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, которая является коллегиальным органом. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей ВСП образует Дисциплинарные палаты из числа членов Высшего совета правосудия.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых пунктов. Кроме того, закон Украины "О Высшем совете юстиции" предполагается признать утратившим силу со дня вступления в силу данного закона.