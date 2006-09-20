Ющенко чехвостит СНБО за шабаш, киевского дядьку и крымского прокурора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет слабой и недисциплинированной крымскую власть и требует наведения порядка в земельном вопросе в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, это Президент сказал сегодня, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором вопрос общественной ситуации в Крыму, по определению главы государства, является «ключевым».

«Чрезвычайно слабая власть, недисциплинированная. Сложный властный механизм, процедуры, в том числе и финансового режима использования средств, в сущности сделаны так, чтобы (осуществлять) политику взяточничества, а не целевого использования средств на разные программы», - отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что всех представителей власти должны настораживать «теневые процессы, происходящие и во власти, и в бизнесе, и в жизни этой части территории Украины».

При этом Президент отметил, что в разных государственных и профильных программах развития Крыма недостатка нет, и задача сегодняшнего заседания - не выдумывать еще дополнительные программы и принимать новые решения, игнорируя при этом предыдущие программы и решения, в том числе и СНБО.

«Нам не решения нужны, нам нужна воля, служащий, желающий выполнить это, а не формировать покров для тенизации ситуации», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря об обеспечении крымских татар землей, В.ЮЩЕНКО отметил, что этот вопрос не решается честно и открыто. Он возложил вину за нерешение данного вопроса на политиков, «сидящих за этим столом» (на заседании СНБО), и которые, по высказыванию Президента, «не могут разобраться в трех соснах». При этом Президент отметил, что именно с политической точки зрения необходимо решить проблему, как, с одной стороны, обеспечить надлежащие условия проживания представителям депортированного народа, которые возвращаются в Крым, а с другой - найти способ сделать это не за счет других национальностей, которые свободно или не свободно на протяжении 50 лет поселялись на этой земле.

То же самое, по словам В.ЮЩЕНКО, касается и энергообеспечения тех 5% населенных пунктов Крыма, которые до сих пор живут без электроэнергии. «Это вопрос средств? Убежден, что нет. Ни для Крыма, ни для Украины. Это вопрос воли, воли власти, и, безусловно, в первую очередь крымской», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, к крымской проблематике украинская власть, и центральная, и местная, серьезно не подходили, «потому что каждого устраивал небольшой хаос, потому что с этого кормились и в Киеве».

В частности, отметил Президент, «перед тем как дать крымскому татарину 6 соток, киевским дядям отводили по 70 га, простите, не степного Крыма, а Южного побережья. «И там хватало доблести Службы безопасности, достоинства Министерства внутренних дел, местных органов власти – всем хватало, как пропускать этот вопрос», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

При этом, подчеркнул он, на протяжении 16 лет не были определены основные земельные вопросы, как то спроса и предложений на землю в Крыму.

«43 акции (акции протеста в Крыму) проводятся сегодня, нам тычут перстом. Пока власть в центре и на местах не увидит эту коррупцию, люди не уйдут сплощадей», - отметил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к правительственным чиновникам, в том числе и крымским.

При этом он заметил, что исходя из справочных материалов о самозахвате земель в Крыму, некрымских татар по площади земель намного больше, чем представителей депортированных народов. Эту ситуацию В.ЮЩЕНКО охарактеризовал: «Шабаш идет». В частности, сегодня, по его словам, именно то время, когда можно захватить особо ценные земли.

«Если прокурор одного из городов Крыма доводит за землю человека, что он бросается из окна, то никто не поинтересовался, как у прокурора может быть 7 гектаров Южного берега Крыма. Паи мама отдала? Или по наследству перешли 7 га?», - спросил Президент, обращаясь к руководителям правоохранительных органов.

Вместо этого, по его словам, годами тянутся вопросы с людьми, годами страдающими и действительно нуждающимися в этой земле.