А Вы представляете Виктора Януковича в кресле спикера?

Сегодняшний парламентский день был короткий. Как и на предпоследнем заседании, никто из народных избранников не делал тайны из того, что БЮТ ведет переговоры с Партией Регионов. Впрочем, на пути этих переговоров возникли трудности с составлением коалиционного соглашения. А возможно, вмешался Президент, с которым, говорят, вчера встретился Виктор Федорович. Но тем не менее, если верить депутатам, позиции двух наибольших фракций по “общей” Конституции практически согласованы, “среднесрочные планы” (Янукович – президент, Тимошенко - премьер, согласованы еще в сентябре) остаются в силе. А к новым выборам, как говорят, лидер ПР должен был занять должность спикера. Пока что мы решили спросить народных депутатов, представляют ли они Виктора Федоровича Януковича (именно эту должность предлагают ему в новой коалиции) на должности спикера?

Тарас Чорновил, фракция Партия Регионов: должность спикера немного не его Эта должность подходит ему не лучшим образом. Если бы разделить должности так: Янукович – премьер, Юлия Тимошенко – спикер и лидер большинства, Виктор Ющенко – Президент. Психологически и относительно способности организовать - это было бы наилучшее деление. А спикер - немножко не его. Это же нужно уметь спокойно реагировать на какие-то вызовы, спокойно уметь общаться, что-то проглатывать. Неудачным оказался на этом посту даже спикер Яценюк - слишком демонстрировал себя. А Виктор Янукович вряд ли умеет реагировать таким образом на выпады, которые всегда идут против спикера парламента. Спикер должен в конце концов запомнить в лицо всех депутатов (это же, кроме всего прочего, еще и психологическое сожительство и все депутаты равны по Конституции), то вряд ли это его... А кроме того, для административного управления, опыт которого имеет Виктор Федорович, норма: я – начальник, ты – дурак, на определенных этапах может быть эффективной, но в парламенте она не проходит.

Сергей Гриневецкий, фракция Блока Литвина: откроет заседание, а затем скажет: "Саша, веди заседание, я пошел..." А почему нет? По Конституции спикер ведет заседание, организовывает работу Верховной Рады. А есть еще один пункт: спикер представляет Верховную Раду в отношениях с другими государственным органами. Приходит председатель Верховной Рады и говорит: “Доброе утро”. – Доброе Вам утро, господин спикер, - говорят депутаты. - Прошу зарегистрироваться. Зарегистрировались. - Выступления от фракций, прошу записаться. Записались. - Слово предоставляется Партии Регионов. Выходит Ефремов. Закончил выступление, а затем спикер говорит: "Саша (имеется в виду Лавринович), веди заседание, а я пошел представлять Верховную Раду в отношениях с другими государственным органами.

Ярослав Сухой, фракция Партия Регионов: Виктор Федорович будет прекрасным спикером Виктор Федорович будет прекрасным спикером. Регламент легко выучить и понять. Значения председательствующего на пленарных заседаниях гипертрофировано. Если бы не было президентских выборов и кризиса, спикер бы оставался простым председателем. Открыть заседание, дать слово, закрыть заседание, объявить законопроект, посмотреть, за что проголосовали, есть ли 226 народных депутатов – все. Что значит руководить парламентом? Парламентом никто не руководит. Спикер просто ведет заседание.

Андрей Парубий, фракция “Наша Украина”: Виктор Федорович будет смешон в роли спикера Виктор Федорович будет смешон в роли спикера. Более того, он не подходит на эту должность. Думаю, что ему чрезвычайно тяжело будет целый день сидеть в сессионном зале и заниматься в том числе искусством слова.

Сергей Мищенко, фракция БЮТ: все 450 народных депутатов способны быть спикерами

Все 450 народных депутатов способны быть спикерами. В конце концов, мы не видели Виктора Федоровича в роли спикера. Я не знаю, какой он может быть спикер, но если он захочет, то давайте дадим ему должность. И давайте не критиковать загодя. Я, например, думаю, что он будет хорошим спикером.

Опрашивала Маша Мищенко