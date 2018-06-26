Докажет ли Ющенко, что Украине нужен Президент?

После “взрывного” заявления премьер-министра Януковича в Брюсселе о несвоевременности присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО - следующей настоящей сенсацией следует считать сообщение президента “проекта переходных демократий” Брюса Джексона. Оно заключается в том, что члены НАТО и без этого заявления украинского премьера еще летом путем консенсуса решили Украину в ПДЧ не приглашать. Именно это объясняет снисходительную реакцию руководства НАТО на заявление Януковича.

Но в сообщении господина Джексона есть важная деталь: свое мнение члены Альянса окончательно составили после феодосийских событий вокруг многонациональных военных учений. Именно тогда страны НАТО разглядели все – и кто в Украине хозяин, и кто формирует общественное мнение, и как государственные факторы ведут себя в этой ситуации.

Из этого сообщения следует, что после упомянутых феодосийских событий все разговоры самого Президента Виктора Ющенко, а также пропрезидентских сил о неизменном курсе Украины на евроатлантическую интеграцию были пустыми.

Понятно также, что и Универсал национального единства со всеми коалиционными муками относительно него, - с самого начала был не более, чем “филькина грамота”, по крайней мере в вопросе внешнеполитического курса.

Необходимо отметить, что сообщение господина Джексона официального подтверждения от дипломатов стран НАТО пока не получило. Но правда и то, что сам господин Джексон не такая фигура, чтобы врать, по крайней мере от имени членов Североатлантического альянса. Да и опровержений его заявления не было.

А вообще мы всегда знали, что восторга от украинских стремлений в НАТО, как, впрочем, и в ЕС, не выражали никогда такие “динозавры”, как Германия и Франция, зато широко известно, что лоббистом Украины в этом вопросе выступали США.

Но вот после феодосийских событий голос Вашингтона несколько стих. Впрочем, именно тогда, летом, в хронологической связке с саммитом “большой восьмерки”, знаково не состоялся возможный и очень желаемый для Президента Ющенко визит в Украину президента США Буша...

Формально это объяснялось самим фактом отсутствия в Украине на тот момент коалиции и правительства. Но если международную политику в Украине по новой Конституции продолжает осуществлять Президент, - то зачем Бушу было нужно правительство?

В настоящее время с помощью “дипломатии” Януковича все или практически все стало на свои места. И между НАТО и правительством Януковича сложился консенсус и относительно торможения Украины в евроатлантическом направлении, и относительно игнорирования курса безопасности Президента Ющенко.

Остался только один вопрос: а что, собственно, намерен рассматривать на своем заседании срочно созванный Совет Нацбезопасности?

Это вопрос о СНБО остался последним потому, что другой, более широкий вопрос - зачем, собственно, Украине Президент без полномочий – уже поставили те, кто летом сумел полностью переформатировать внешнюю политику Украины и кому осталось только внести соответствующие изменения в Конституцию.

А на более “мелкие” вопросы, например, как так случилось, что Президент не знал о “консенсусе” в НАТО относительно негативного отношения к украинскому ПДЧ, - ответ уже, кажется, частично получен в виде отставки большого евроатлантического интегратора Олега Рыбачука. А еще раньше – в добровольном переходе в парламент бывшего секретаря СНБО Анатолия Кинаха...

Правда, министры иностранных дел и обороны господа Тарасюк и Гриценко, напротив, продолжают представлять главу государства в правительстве, - хотя так же причастны и к не предупреждению феодосийских событий, и к нынешней неосведомленности Президента и общества относительно позиции НАТО.

Но после скандала в Брюсселе они без всяких колебаний сделали своевременные для своей последующей карьеры неодобрительные заявления. Причем сделали так, что после них “первое предупреждение” Ющенко Януковичу и его подтверждение, что внешнеполитический курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, - выглядело практически как самоиздевательство.

Тем не менее, в пожарном порядке спасать ситуацию, причем после сообщения Джексона абсолютно безнадежно для перспектив ПДЧ, собирается Совет нацбезопасности.

СНБО может принять какой-то текст указа, обязательный для выполнения правительством и базированный на законе об основах национальной безопасности Украины.

Кроме того, Президенту не запрещено, а даже надлежит инициировать в парламент новые законопроекты, которые могли бы поддержать его внешнеполитический курс.

Вот только оба этих пути не выглядят прагматичными. Указы Президента может просто проигнорировать премьер-министр Янукович, - как проигнорировал он устные директивы Ющенко в канун первого визита в Брюссель.

А уж относительно каких-либо президентских инициатив в парламенте, - то здесь и говорить не о чем: антикризисная коалиция в составе ПР, СПУ и КПУ никогда эти инициативы не пропустит.

Вместо этого спикер Александр Мороз уже сообщил, что в Верховной Раде инициируется документ, который подтвердит отношение парламента к вопросам НАТО.

Догадаться, что именно будет в этом документе – не так уж трудно: утверждение, что коалиция фактически поддерживает Универсал в той редакции, какую озвучил господин Янукович.

Можно также догадаться, что речь идет не так о содержании, как о сроках принятия решения: наперегонки с заседанием СНБО. Смысл здесь прямой: заявлением или обращением ВР нажать на количественное большинство членов СНБО, которое имеет на данный момент в Совете Президент Ющенко. Таким образом будет сделана попытка вообще устранить сам намек на существование в Украине какого-то евроатлантического курса.

Подтекстом всей этой внешнеполитической ловкости была, есть и остается цена российского газа. Причем, как мы узнали буквально только что из заявлений министра топлива и энергетики Бойко и первого вице-премьера Азарова, - газа не только для промышленных потребителей, то есть олигархов, но и непосредственно для жилищно-коммунального хозяйства, то есть простых украинцев. Которым до сих пор сообщали, что они потребляют исключительно газ украинской добычи, а отныне дали знать, что и они, а не только олигархи, напрямую зависят от России.

На фоне этого текста и подтекста у Президента Ющенко вопрос стоит ребром: или он таки подтвердит, что управляет в Украине внешнеполитическим курсом и курсом безопасности, а значит, необходим как глава государства с определенными полномочиями, или он не руководит курсом, включая российское направление, и является фиктивным должностным лицом.

Ввиду того, что заседание СНБО, по предварительному анонсу, будет предшествовать вроде бы окончательному решению коалиционной проблемы для “Нашей Украины”, - Президент собирается именно этот коалиционный рычаг использовать ради встречного давления на парламентское большинство и правительство Януковича. А в конечном счете, по словам лидера фракции “НУ” Бессмертного, ставка делается уже сразу на парламентский и правительственный кризисы.

Но в том-то и парадокс, что манипулирование коалицией со стороны президентских сил как рычаг влияния имеет смысл во всем, кроме прямых президентских полномочий относительно внешнего курса и безопасности. Соответственно, даже каким-то образом повлияв на правительство и даже на парламент с помощью этого фактора, “Наша Украина” не сможет (а может уже и не хочет?) ни поддержать собственно конституционные полномочия самого Президента, ни, тем более, обеспечить эффективную деятельность Совета нацбезопасности.

Этого доказательства с нетерпением продолжают ожидать лидеры антикризисной коалиции, только бы подтвердить свое намерение изменить Конституцию и устранить должность Президента. Либо, напротив, как вот спикер Мороз, смиловаться и оставить Президенту его кресло в обмен на фактическое отречение от власти в остальных вопросах, которые относятся к президентским полномочиям, в частности – ветирования законов и тому подобное.

Остается дождаться, что в этой ситуации посоветуют Ющенко новый глава Секретариата Президента Балога и, вероятно, назначенный буквально в канун “исторического” заседания СНБО его новый секретарь.

Возможно, учитывая собственные интересы, хотя бы они не будут считать лишней должность Президента и конституционный баланс ветвей власти, который еще немного удерживает Украину от быстрого сползания в тоталитаризм при псевдопарламентской модели управления, квазиевропейскую “федерализацию” и последующую международную изоляцию.

Ирина Погорелова, “Політичні хроніки”, специально для УНИАН