КПУ и СПУ за проект Азарова голосовать не будут?

Бюджетный процесс начался забавно. Вице-премьер Николай Азаров рапортует о создании проекта бюджета очередной усиленной социальной защиты. А экс-министр финансов Виктор Пинзенык, которому палец в рот не клади, и который в оппозиции, препарирует первые же статьи бюджета, из чего следует, что бюджет ну совсем не социальный. Первые свежие новости нового проекта: сужается круг семей, которым будет выплачиваться восемь тысяч гривен при рождении ребенка. Вторая: лицам предпенсионного возраста, даже если их трудовой стаж 25 лет – для мужчин и 20 для женщин, пенсия выплачиваться не будет. Третья позиция: вожделенная зарплата в 400 гривен будет выплачиваться не с 1 декабря, а месяцем позже - с 1 января 2007 года.

Мы решили поинтересоваться о том, будут ли голосовать за эти позиции "доказанные" защитники народа - коммунисты и гаранты социальной стабильности социалисты. Кто как не они призваны заботиться о сохранении социальных выплат? О позициях фракций мы спросили самих народных депутатов.

Алла Александровская, секретарь бюджетного комитета, фракция КПУ: Коммунисты не поддерживают ни одну из инициатив кабминовского проекта

Самый животрепещущий вопрос о семьях, которым не будет предоставляться помощь при рождении ребенка... Однозначно, наша фракция не будет поддерживать эту позицию.

Пенсия не будет выплачиваться лицам, имеющим пенсионный стаж, но не достигшим пенсионного возраста....

Многого в нашем законодательстве нет. Я считаю, что увеличение пенсии должно быть обязательно связано с увеличением стажа. Должна быть прямая зависимость между стажем работы и размером пенсии. Сейчас у нас есть Закон, который регулирует вопросы трудовой занятости, в том числе дает возможности за полтора года до наступления пенсионного возраста, если есть необходимый трудовой стаж, выйти досрочно на пенсию. Эти люди уже свой вклад в пенсионный фонд внесли. Поэтому с этой нормой бюджета коммунисты не будут соглашаться.

Хотя есть отдельные категории людей, например, народные депутаты, которые перестали быть народными депутатами, тоже как бы могут выйти на пенсию при таком нормативе. Но будем откровенны, народные депутаты получают хорошее социальное пособие. Поэтому в отношении этой категории нужно согласиться на такую норму.

Введение минимальной зарплаты откладывается на месяц. Чем мотивировано это решение, при котором люди недополучат по 80 гривен в конце года?

Еще не читала проект, даже хочу сбежать с этого пленарного, чтобы почитать. Надо посмотреть, с чем это связано? Повышение запланировано на конец года, в конце года есть какое-то перевыполнение бюджета. Поэтому я не думаю, что в конце года целесообразно вводить какие-то ограничения по выплате зарплаты на месяц.

Вы не согласны ни с одной позицией, заявленных новым вице-премьером. Как КПУ будет голосовать за этот проект?

Сложный вопрос. Каждый раз он встает в зале перед коммунистами. Мы хотим, чтобы было усилено государственное регулирование. Чтобы из госбюджета направлялись средства на развитие экономики. Нужно потратить средства на модернизацию ЖКХ, а не загонять эти нужды в тарифы. Нужно внедрение новых энергосберегающих технологий. А это тоже деньги. Необходимы мощные инвестиции в экономику.

Цифра дохода бюджета увеличивается, но это связано с мировой коньюктурой, а не с нашим развитием. Может быть, нужно жестко подойти к бюджету, экономно расходовать, но госсредства направить на инновации. Нужно честно людям сказать, вот эти средства мы сокращаем, но мы направляем эти деньги на такие-то и такие-то программы. И если мы установим мораторий на рост ваших доходов, то через год мы сможем дать вам больше, и у нас пойдет тенденция на развитие доходов.

Ядро бюджетного комитета - это Партия Регионов. Вы не боитесь, что ваши соратники по большинству будут очень могущественными противниками?

Большая фракция имеет самое большое представительство в этом комитете. Но ведь всем хочется консолидации наших усилий. Я понимаю, что никого не устраивают политические скандалы, выступления. Должна быть дискуссия. Социальные доходы важны, и их надо соблюдать. Но мы должны не наскребать по углам, прикрываясь инфляцией (давай больше, инфляция съест), а обеспечить стабильное развитие. Я жду: за эти 15 лет появится бюджет развития?

Социальный бюджет и бюджет развития - это два разных бюджета...

Социальные гарантии будут обеспечены государственными инвестициями и которые дадут возможность эти программы выполнять. Бюджет развития - это бюджет, который даст возможность социальные программы выполнять долговременно. Бюджет развития - это бюджет, направленный на расширение производства, экспортной продукции, на расширение внутреннего рынка потребления. А это всегда сопровождается ростом дохода людей. Расширение производства - это новые рабочие места, увеличение экспорта, это рост доходов и заработной платы, всех социальных выплат.

Нынешний бюджет- это бюджет развития. Государство вкладывает деньги в перспективные проекты, которые приходят к расширению производства. За счет чего брать средства? Посадить всех на голодный паек. Народ не выдержит. Поэтому будем искать золотую середину.

Так бывает, что Петр Николаевич обзывает бюджет антинародным, а потом вся ваша фракция берет и голосует «за». Предположим, что Азаров оставит в бюджете – 2007 непопулярные меры. Не случится так, что вы покритикуете-покритикуете - да проголосуете?

Это вы не правы. Мы за все время голосовали только за один бюджет. И хотя мы не считали его бюджетом развития, но там были обещаны социальные выплаты, и у нас рука не поднялась голосовать «против».

Социалист Василий Волга: «Мы должны поощрять рожать и благополучные семьи»

Я как член Политосовета буду выступать категорически против сужения круга семей, которым выплачивается помощь. Более того, это нарушение 19 статьи Конституции, которая говорит, что Верховной Раде запрещено принимать законы и постановления, которые ограничивают уже существующие права и свободы. А это право, которого добивался Майдан. И несмотря на всю свою критику президентских инициатив, эту позицию я поддерживаю. Более того, упразднение этой нормы таит одну опасную особенность. Что происходит? Правительство предлагает урезать выплаты семьям, имеющим стабильный доход, но дать их малообеспеченным. Ну давайте говорить откровенно, семьи, имеющие маленький доход, это семьи, живущие на официальные пособия, не очень благополучные семьи. И последние будут рожать. А мы получим некий демографический перекос. Мы получим прирост рождаемости за счет неблагополучных семей. Они, конечно, наши люди, они нам нужны. Но надо, чтобы рожали и успешные семьи.

А как вы относитесь к инициативе не платить людям, имеющим трудовой стаж, но не достигшим пенсионного возраста?

Очень дискуссионный вопрос. Я связывался с вице-премьером по этому вопросу, и он сказал: «Василий Александрович, буде предложена компенсация». Какая - я еще не знаю. Я не до конца изучил бюджет.

Больной вопрос, но пока не увидим компенсацию.

Как фракция отнеслась к инициативе на месяц отложить принятие 400-гривневого прожиточного минимума?

Пока наше мнение не сформировано.

Социал-демократическая идеология не предполагает стопроцентного доверия предпринимателям, не предполагает сворачивания социальных выплат. Как вы вообще будете голосовать? Бюджет трудно считать социальным?

Ну почему же бюджет несоциальный? - На 17 процентов увеличена расходная часть. На самом деле, абсолютно все существующие программы будут выдержаны и мы не допустим уменьшения круга лиц, которым выплачивается восемь тысяч пособия при рождении. Но оппозиция просто активно работает, пугая всех бюджетом. А бюджет хороший. Но ведь есть объективность. Есть кривая производственных возможностей страны. Если мы делаем колбасу, мы не сделаем станок. Мы проедали деньги на протяжении двух лет. И по промышленности был нанесен серьезный удар.

Так социалисты как один голосовали за прошлый бюджет проедания?

Я не голосовал, я тогда не был в парламенте. Я во время Майдана говорил, что одни воры идут менять других воров, только лозунги поменяли. Да и лично вы стоите на неправильной позиции, пугая людей отменой социальных льгот.

Лично я не против бюджета развития, который сворачивает выплаты, но не надо его при этом называть «бюджетом усиленной зашиты малообеспеченных», как это делает Кабмин. Никакого усиления нет и не надо заниматься болтовней на эту тему...

Ну, болтовней действительно не надо. Предложенная модель называется инновационно-инвестиционной моделью. И при ней не уменьшаются социальные выплаты. Одна глупая ошибка правительства предложить «ударить по матерям» потянула за собою ненужные дискуссии на тему «у нас забирают деньги».

Записала Лана Самохвалова