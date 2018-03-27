Наша Украина все-таки за коалицию. Пока еще – за помаранчевую

Каждое решение Политсовета какой-либо партии традиционно превращается в политическое шоу. Ну, кто бы из политиков удержался перед искушением постоять перед телекамерами и рассказать избирателям о том, что главное для них не кадровые вопросы, а выполнение программы Президента (вариант для бело-голубых: выведение страны из кризиса, повышения благосостояния людей).

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На пресс-конференции, посвященной последнему Политсовету НУ, Роман Бессмертный с победным видом сообщил, что заседание Политсовета приняло протокол о намерениях создать Коалицию демократических сил в составе НУ, СПУ, БЮТ. Это, сдается, уже четвертый судьбоносный документ на тему создания большинства из тех, которые рожали партии после 26 марта.

Собравшихся опять поставлено в известность, что право вести переговоры официально делегировано Юрию Еханурову и Роману Безсмертному.

Протокол о намерениях предлагается подписать всем участникам соглашения, чтобы сформировать группу для создания текста самого соглашения.

С загадочным видом прессе сказали то, что раньше неоднократно повторяли другие спикеры НУ: первая часть коалиционного соглашения должна развивать и перестраивать программу Президента. Вторая часть - определять организационные принципы деятельности коалиции (механизм принятия решений, отношения между фракциями, с оппозицией, Президентом). И третья, наконец, будет определять ответственных, то есть кандидатуры министров.

Юля – премьер? Бессмертный – спикер?

Наиболее популярный политический послевыборный рефрен звучит так:

“Для нас главное - отработать регламент и организационные основы деятельности коалиции. И только потом мы можем перейти к вопросу сферы ответственности участников коалиции. Мы глубоко убеждены в том, что работа над коалиционным соглашением - это не процесс трудоустройства политиков”.

На первый и главный вопрос Роман Петрович, кроме упоминавшегося пассажа, прибавил, что Политсовет не обсуждал ни один кадровый вопрос, хотя такое предложение на съезде звучало.

«Только после отработки программы все участники переговоров выработают принципы ответственности, на основе которых будут распределяться должности. Все это будет зависеть от того, как стороны договорятся. Но есть разногласия и по этому вопросу», - сказал он прессе, как будто она об этом не догадывалась.

Вопросы, на которые нет ответа

Следовательно, пока еще неизвестно, на основе каких параметров будет осуществляться распределение должностей.

Рассматривается ли возможность возвращения к формату коалиции “Регионы” – НУ? Роман Петрович, вздохнув, попросил: давайте верить в лучшее.

Достанется ли что-то оппозиции? На этот вопрос УНИАН Бессмертный ответил - “обязательно”. Но в детали не вдавался, заметив, что “предрекать” статус той или другой оппозиционной силы очень сложно.

Необходимо искать на основе закона “Об оппозициях” (который еще принят) ее права, рамки ее деятельности, системном представительстве в комитетах парламента. Потому что на это нет ответа.

Единственная свежая новость

Учитывая полярность взглядов вероятных участников, в первую очередь НУ и социалистов, интересным было сообщение о создании протокола разногласий программы тех или иных участниц коалиции. Когда будет составлен такой протокол (скажем, относительно вопроса вступления в НАТО, конституционной реформы, приватизации земли), можно будет садиться за стол переговоров и искать пути сближения позиций.

Сроки

Когда будет подписано соглашение? После приведения к присяге депутатов и формирования фракций. Точнее? Не более чем через два месяца, отведенные Конституцией на формирование большинства.

А еще точнее? Этого не знает даже Бессмертный.