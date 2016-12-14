Детективы Коломойского нашли модератора его фейковой ФБ-страницы в Новосибирске

После появления на фейковом аккаунте Игоря Коломойского в Фейсбуке нового поста с угрозами в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой, бизнесмен обратился к частным детективам, передает ТСН.

Отправив модератору аккаунта сообщение с текстом "Игорь Валерьевич, вот отчет, который вы срочно заказывали" и линком на документ, детективы, после перехода модератора по ссылке, определили IP компьютера – 95.172.159.195 и город, где он находится – это Новосибирск.

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Напомним, ранее Коломойский неоднократно заявлял, что у него нет аккаунтов в соцсетях. Тем не менее ряд СМИ неоднократно цитировал посты из фейкового аккаунта бизнесмена с комментариями работы нынешних властей, отставке Михаила Саакашвили и т. д.