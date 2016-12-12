"Батькивщина" обсудит вопрос возможного исключения Савченко из фракции - Тимошенко

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели. Мы приняли решение собрать фракцию, пригласить Надежду Савченко и с ней обсудить все эти вещи и принять решение", - отметила она.

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Как сообщали СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.