Ющенко пошел Плющом ва-банк?

Виктор Ющенко ознаменовал свое избрание председателем «Нашей Украины» курсом на выполнение сверхзадачи – избрание представителя фракции НУ–НС Председателем Верховной Рады. Президент продвигает в парламентский президиум своего испытанного политического гуру – Ивана Плюща.

Иван Степанович – во многом уникальный политический персонаж, который ухитрился сохранить влияние вопреки периодическому отсутствию властных регалий. На посту спикера парламента Плющ побывал уже дважды, и в 2000 году именно он был связующим звеном между Президентом Кучмой и премьер-министром Ющенко, тесно сотрудничавшими с парламентским большинством. Аксакалу украинской политики не удалось спасти Виктора Андреевича от увольнения с поста премьера, но это не помешало дальнейшему развитию их отношений. Собственно говоря, сегодня Плющ – один из немногих политических тяжеловесов, не только вращающихся в президентской орбите, но не стесняющихся высказывать Ющенко собственную точку зрения.

Яркий пример отсутствия президентской обиды – назначение Ивана Плюща секретарем СНБО в мае 2007-го. Хотя в аппарате Совета по этому поводу было немало ворчания, Плющ выполнял свою миссию – опираясь на новый статус, выстраивал отношения между Президентом и «регионалами», подталкивая последних к участию в досрочных парламентских выборах.

Кстати, раз речь зашла о талантах Ивана Степановича, то можно отметить еще пару любопытных нюансов. Первый – еще баллотируясь в 2002 году по мажоритарному округу, нынешний кандидат в спикеры выступал за создание большинства силами «Нашей Украины» и «Единой Украины» (тогдашнего пропрезидентского проекта Кучмы).

Неоднократное появление политика на матчах донецкого «Шахтера» свидетельствует о достаточно доверительных отношениях с Ринатом Ахметовым, чья роль даже в нынешней далекой от монолитного единомыслия Партии регионов велика. Да и многих других отечественных олигархов Иван Степанович помнит еще довольно скромными миллионерами. Опыт, знаете ли.

Второй – Плющ не относится к легиону политиков, очарованных неоспоримыми достоинствами Юлии Тимошенко. Более того – публично заявлял, что лидер БЮТ должна как можно скорее покинуть премьерский кабинет. Очевидно, что ни «сердечники», ни коммунисты, ни представители Блока Литвина, заигрывающего с Юлией Владимировной, поддерживать кандидатуру Плюща на пост председателя Верховной Рады не станут. Уже заявили о том, что выступят против его избрания спикером представители «Народной самообороны», Народного руха и депутаты, представляющие диванные партии (Европейская партия и Партия защитников отечества) в блоке НУ–НС. Их логика понятна: этим политикам куда важнее моделировать собственное будущее в бело-сердечных тонах, поскольку попадание в круг доверенных лиц Юлии Владимировны сегодня сравнимо с протаскиванием верблюда через игольное ушко.

В то же время злые языки говорят, что Ющенко проталкивает на пост парламентского председателя кандидатуру, удобную «регионалам». Виктор Андреевич настолько безапелляционно заявил, что кандидатуру нового спикера должна выдвинуть «Наша Украина», словно за его спиной до сих пор находится многотысячный Майдан, а не миллионы разочарованных его действиями на посту Президента сограждан. В Партии регионов, по всей видимости, взвешивают все за и против – и союз с Ющенко, и альянс с Тимошенко может принести Виктору Януковичу как значительные дивиденды, так и политические проблемы.

Ющенко же, по всей видимости, не терзается муками сомнения по одной простой причине: избрание Ивана Плюща Председателем Верховной Рады – это ва-банк для Президента. Если эта цель будет достигнута, глава государства получит ряд преимущества. Первое и главное – правительство постоянно будет работать под угрозой отставки (конечно, в том случае, если оперативная замена Тимошенко на посту премьера не является предметом договоренностей с «регионалами»). Следующее – высокая степень управляемости процесса законотворчества. За простотой в обращении Плюща скрывается умение управлять сессионным залом. К тому же Иван Степанович не собирается баллотироваться в Президенты (это для него уже пройденный этап), а потому может играть в команде действующего главы государства.

Нет, не случайно Ющенко настаивает на выделении в бюджете-2009 средств для проведения досрочных выборов. Сразу после принятия этого решения начнется поиск удобной даты для переформатирования Верховной Рады. Плющ же получит полное право и удобную площадку для хождения в народ под лозунгами сшивания Востока и Запада в единую страну, опираясь на собственные взгляды, известные с 2002 года.

Но есть у президентского ва-банка и отрицательный момент: если Виктор Ющенко неверно рассчитал свои силы, то атака с целью избрания своего спикера может сильно ударить по его планам. За год до выборов главы государства оппоненты не простят Виктору Андреевичу промаха. Союз фракций БЮТ и Партии регионов, создание которого не выглядит невероятным, сможет нанести сокрушительный удар по президентским позициям. Впрочем, в нынешнем положении у Ющенко нет альтернативы наступательным действиям – отступать ему уже некогда.

Евгений Магда