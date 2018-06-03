Вехи недели: новый статус Ющенко, ультиматум Тимошенко и вежливый отказ из Вашингтона

В Верховной Раде продолжались поиски путей восстановления работоспособности законодательного органа. Президент пропустил мимо ушей премьерский ультиматум и осчастливил нашеукраинцев. НАТО отказывает Украине и Грузии в получении ПДЧ в 2008 году, не предоставляя никаких утешительных перспектив.

На минувшей неделе политические конфликты для большинства украинцев отошли на второй план. Большинство наблюдало за курсовыми прыжками гривны под аккомпанемент наигранно-оптимистичных заявлений Национального банка. Председатель правления НБУ Владимир Стельмах и его подчиненные рассказывали о перспективе национальной денежной единицы настолько приторно и неискренне, что верить им не было никакой возможности. Да и показатели курса доллара были красноречивее любых официальных заявлений. Даже «тяжелая артиллерия» в лице Президента, констатировавшего, что гривна стала жертвой атаки валютных спекулянтов, украинцев успокоить не смогла. Зато становится все более очевидным: одним из первых действий нового спикера Верховной Рады станет вызов Владимира Стельмаха «на ковер» в парламент с высокой вероятностью последующей отставки. И уверенности в том, что Ющенко не сдаст главного банкира, становится все меньше.

Пока же никакой ясности относительно расклада сил в законодательном органе не появилось. Как и раньше, все ведут переговоры и консультации со всеми, но ограниченное число властных портфелей мешает достижению консенсуса. На Печерских холмах говорят о нескольких вариантах возможного восстановления работоспособности парламента, но не отдают ни одному из них преимущества. Вопреки тяжести экономического кризиса Юлия Тимошенко не спешит отказываться от поста премьера, а представители Партии регионов категорически не желают довольствоваться спикерским креслом и второстепенными министерскими портфелями. В качестве последнего аргумента в политической дискуссии Юлия Владимировна использовала ультиматум президенту, предложив тому тоном, не терпящим возражений, воссоздать до конца осени демократическую коалицию. Как часто бывает, на выпад премьера первым отреагировал Виктор Балога. Глава президентского секретариата словесно проутюжил премьерские позиции, напомнив о сентябрьском политическом кульбите БЮТ и настоятельно посоветовав Януковичу и Литвину не связываться с леди Ю, дабы не остаться при собственных интересах.

Президент же ответил на предложение давней политической соратницы нелинейно: Виктор Ющенко возглавил партию Народный союз «Наша Украина». Радость делегатов закрытого съезда по этому поводу, похоже, была неподдельной, ведь борьба за официальное оформление отношений президента и его партии продолжалась ни один год. С трибуны съезда Виктор Андреевич не только выразил сомнение в способности нынешнего состава правительства противодействовать экономическому кризису, но и призвал к скорейшему восстановлению работы Верховной Рады. Президент полагает, что возглавить парламент в этот нелегкий час может представитель фракции НУ-НС. Жаль, что после президентской речи-проповеди парламентарии-нашеукраинцы укрепились морально, но не прибавили в численности. Да и не стоит ожидать массового притока в Нашу Украину новых членов: украинцы разочарованы в политических партиях и их действиях, а решение президента стать официальным лидером «оранжевых» запоздало на несколько лет. Интересный нюанс: Ющенко настаивает на обязательном резервировании в бюджете-2009 средств для проведения досрочных парламентских выборов. По всей видимости, отказ от оперативного переформатирования Верховной Рады – тактическая уловка, призванная скрыть истинные намерения Банковой.

Пока же перед Украиной стоит куда более актуальная проблема – рассчитаться за газ с нахально требующим оплаты закачанного в наши подземные хранилища топлива Газпромом. Пресс-секретарь российской энергетической монополии Сергей Куприянов подчеркнул, что от скорости погашения долга будет зависеть и цена голубого топлива на 2009 год. «Газпромовские», похоже, не собираются учитывать падение стоимости нефти, и попытаются содрать с Украины побольше. Кстати, без определения цены газа на следующий год бюджетные расчеты выглядят гаданиями на кофейной гуще.

Не забыл президент России Дмитрий Медведев выразить удовлетворение по поводу отказа НАТО предоставить Украине и Грузии ПДЧ в декабре 2008 года. На минувшей неделе неготовность Альянса обострять отношения с Россией из-за двух постсоветских республик стала очевидной. Впрочем, как и то, что в падении скорости евроатлантической интеграции виноваты официальный Киев и Тбилиси, не сумевшие достойно ответить на брошенные им вызовы. По словам высокопоставленного американского дипломата Даниэля Фрида, Украину и Грузию от приглашения в НАТО отделяют годы. Видимо, из этих реалий и нужно исходить руководству нашей страны в определении ближайших внешнеполитических перспектив.

Евгений Магда