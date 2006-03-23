Турчинов подозревает, что транзитный сервер существует. Пресс-конференция в офисе БЮТ
11:00, 23 марта 2006Политика
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Сегодня в 11.30 в центральном офисе Блока Юлии Тимошенко (Киев, бульвар Леси Украинки, 26, 9-й этаж) состоится пресс-конференция руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на тему: “Выборы-2006: снова транзитный сервер. История повторяется? Фальсификации 26 марта и борьба с ними”.
Сегодня в 11.30 в центральном офисе Блока Юлии Тимошенко (Киев, бульвар Леси Украинки, 26, 9-й этаж) состоится пресс-конференция руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на тему: “Выборы-2006: снова транзитный сервер. История повторяется? Фальсификации 26 марта и борьба с ними”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
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