Турчинов подозревает, что транзитный сервер существует. Пресс-конференция в офисе БЮТ

11:00, 23 марта 2006
Политика
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Сегодня в 11.30 в центральном офисе Блока Юлии Тимошенко (Киев, бульвар Леси Украинки, 26, 9-й этаж) состоится пресс-конференция руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на тему: “Выборы-2006: снова транзитный сервер. История повторяется? Фальсификации 26 марта и борьба с ними”. 

Сегодня в 11.30 в центральном офисе Блока Юлии Тимошенко (Киев, бульвар Леси Украинки, 26, 9-й этаж) состоится пресс-конференция руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на тему: “Выборы-2006: снова транзитный сервер. История повторяется? Фальсификации 26 марта и борьба с ними”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

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