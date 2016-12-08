Представительство ЕС объяснило механизм приостановления действия безвизовых режимов

Европейская комиссия получит возможность временно приостанавливать действие безвизовых режимов с третьими странами на период 9 месяцев для определенных категорий граждан одной страны, но если обстоятельства, которые привели к приостановке безвизового режима, не будут устранены, тогда Еврокомиссия может приостановить возможность свободного передвижения в Шенгенской зоне для всех граждан этой страны.

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине в социальной сети Facebook.

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В дипломатическом ведомстве напомнили, что 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановки, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот же день.

«Эта сделка сбалансирована; она крайне важна для эффективности и надежности политики Евросоюза по визовой либерализации. Действующий механизм приостановления не является адекватным, и сейчас он будет улучшен. Вместе с тем, факт того, что нам удалось достичь соглашения, должен открыть двери для дальнейшего прогресса в вопросах визовой либерализации с другими странами, которые выполнили все необходимые обязательства. Благодаря достижению этого соглашения, Словакия, как страна-председатель в Совете ЕС, удостоверяет выполнение одного из своих главных приоритетов», – подчеркнул министр внутренних дел Словакии и председатель заседания Совета ЕС Роберт Калиняк.

При этом в Представительстве отметили, что главной целью пересмотренной нормы является укрепление механизма приостановления – в частности, посредством облегчение для стран-членов ЕС процесса выявления обстоятельств, которые могут привести к введению этого механизма. Это также происходит посредством предоставления возможности Еврокомиссии запускать механизм по собственной инициативе и поручать комиссии ежегодно отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС относительно той границы, до которой страны, которые имеют безвизовый режим с ЕС, соответствуют всем необходимым критериям.

«Возможные основания для введения механизма были расширены; в частности, речь идет об ухудшении сотрудничества по реадмиссии, весомое увеличение доли отказов в заявках, касающихся реадмиссии, включая граждан других стран в дороге, и ощутимое увеличение рисков для государственной политики или внутренней безопасности стран-членов ЕС», - говорится в пояснении Представительства ЕС в Украине.

«Также использование механизма будет облегчено посредством сокращения отчетных периодов и конечных сроков ради ускорения процедуры. Например, отчетный период для сравнения обстоятельств, повлекших введение механизма приостановления с предыдущей прошлогодней ситуацией или перед либерализацией визового режима, сокращен с шести до двух месяцев», - отметили европейские дипломаты.

При этом дается объяснение, каким образом будет действовать механизм приостановления.

«Механизм приостановления может быть запущен путем уведомления страны-члена ЕС или Европейской комиссией. Если простое большинство стран-членов Евросоюза доводит вопрос до всеобщего сведения, Еврокомиссия должна будет принять решение к исполнению, которым временно приостанавливает действие безвизовой нормы для определенных категорий граждан соответствующей страны, не входящей в состав ЕС, на период в 9 месяцев. Если обстоятельства, при которых был применен механизм приостановления, не прекращаются, Еврокомиссия должна принять (самое позднее за два месяца до истечения периода в 9 месяцев) делегированный законодательный акт; согласно с ним, происходит временное приостановление безвизового режима для всех граждан соответствующей страны вне пределов ЕС на период в 18 месяцев», - подчеркнули дипломаты.

Также сказано о введении механизма мониторинга. «Его цель – гарантировать, что граждане стран вне ЕС, которые получили право безвизовых путешествий в Евросоюз, после диалога по визовой либерализации, и далее соответствуют критериям, которые служили основой для предоставления им безвизового статуса», - заявили в Представительстве.

Вместе с тем дипломаты объяснили следующие шаги относительно утверждения механизма приостановления.

«Поскольку Комитет постоянных представителей подтвердил сделку от имени Совета ЕС, норма будет отправлена в Европейский парламент для голосования в первом чтении; после этого она будет предоставлена Совету ЕС для одобрения», - сообщили европейские дипломаты.