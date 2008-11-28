Памятник Ленину выпал из тросов при демонтаже в Черкассах

В Черкассах демонтировали памятник Владимиру Ленину, который стоял на главной площади города.

Как передает корреспондент УНИАН, демонтаж памятника был осуществлен 27 ноября.

Сегодня в знак протеста против демонтажа возле Черкасского горисполкома был проведен несанкционированный митинг сторонников Коммунистической партии и Социалистической партии Украины.

По словам председателя областного комитета КПУ Владимира РАЕНКО, демонтаж памятника начался 27 ноября около 22.30, когда на площадь Ленина были стянуты бойцы спецназа и приостановлено движение транспорта по бульвару Шевченко.

Как сообщил В.РАЕНКО, руководил процессом демонтажа председатель районной государственной администрации Чигирина Петр ЛИТВИН и городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ. Он обвинил мэра города в вандализме и заявил, что памятник демонтирован незаконно, поскольку принятое на заседании исполкома Черкасс решение о демонтаже и переносе монумента в парк “Победа” противоречит решению городского совета от 11 ноября, который запретил совершать любые действия в отношении памятника.

По данным пресс-службы горисполкома, демонтаж памятника осуществлялся пятью грузовыми кранами, но при подъеме монумент весом 70 тонн не смогли оторвать от постамента. В результате 2/3 части монумента подняли, но соскользнули тросы, и памятник, упав на землю, раскололся на части.

В свою очередь С.ОДАРИЧ заявил, что городская власть действовала законно. Уже во вторник, заверил он, планируется завершить демонтаж памятника, и со среды должен начаться его монтаж в парке, который запланировано завершить уже на будущей неделе. По его данным, над реставрацией монумента работают скульпторы и инженеры.

По словам заместителя городского председателя Сергея ГУРЫ, на демонтаж памятника из городского бюджета не было потрачено ни одна копейка. Все расходы взяли на себя строительные организации, которые проводили демонтаж. 30 тыс. грн., собранные на перенос монумента, будут направлены на реконструкцию памятника.