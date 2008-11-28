В НУ-НС хотят закрепить за нардепами... авторское право на их «творения»

17:00, 28 ноября 2008
Политика
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Законопроект зарегистрирован во ВР

Верховной Раде Украины предлагают законодательно закрепить “авторские права” разработчиков официальных документов, в частности законопроектов Верховной Рады. Такая новация содержится в законопроекте нардепа от НУ-НС Юрия Ключковского, зарегистрированного аппаратом ВР.

В частности нардеп предлагает определить, что проекты законов, постановлений и других актов центральной и городской власти, а также уставов и учредительных документов политических партий “вне процесса их рассмотрения органом государственной власти, органом местного самоуправления, уполномоченным органом или должностным лицом политической партии... рассматриваются как произведения и охраняются в соответствии с Законом”.

В объяснительной записке к законопроекту нардеп уточняет, что закрепление за авторами законопроектов авторского права  “дает автору весь объем исключительных имущественных и неимущественных прав на такое произведение”. Но в то же время успокаивает: это совсем не значит, что авторское право распространяется на законы в процессе рассмотрения, то есть инициатор закона “не может помешать вносить изменения в текст проекта в процессе его принятия”.

Но в то же время законопроектом предусматривается, что “разработчик проекта имеет право самостоятельно решать, предоставлять ли проект на рассмотрение соответствующему органу или уполномоченному лицу для подготовки принятия акта или другого официального документа”.

 

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