Высокий чин милиции собрался строить дом, через запятую и тире гостиницу

Депутат Верховной Рады Крыма Олег РОДИВИЛОВ требует от Службы безопасности Украины и прокуратуры проверить действия заместителя начальника крымской милиции - начальника милиции общественной безопасности Николая ФЕДОРЯНА на соответствие закона о борьбе с коррупцией и о государственной службе.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой крымский парламентарий выступил сегодня на заседании Президиума ВР АРК.

О.РОДИВИЛОВ утверждает, что Н.ФЕДОРЯН хочет получить землю в городе Судак в коммерческое пользование, хотя как государственный служащий не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. По данным крымского депутата, земельный участок (5,2 сотки) для строительства и обслуживания жилого дома и гостиницы на 20 мест Н.ФЕДОРЯН может получить в аренду уже в начале декабря – на сессии Судакского горсовета. «Выделение земли 3 декабря будет означать то, что он эту землю получит в коммерческое пользование», - сказал О.РОДИВИЛОВ.

Он также обратился к правовому управлению ВР Крыма с просьбой дать заключение о том, «может ли госслужащий Украины, находясь на госслужбе, будучи силовиком, заниматься коммерческой деятельностью».

О.РОДИВИЛОВА поддержала председатель Постоянной комиссии ВР Крыма по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Людмила ЛУБИНА. «Он (Н.ФЕДОРЯН) хитро написал заявление: на строительство жилого дома, а потом через запятую и тире строительство гостиницы. Если это жилой дом, то никаких нарушений нет, а если строительство гостиницы - то это можно иначе трактовать. Поэтому надо разбираться», - сказала Л.ЛУБИНА в комментарии журналистам.

Со своей стороны начальник крымской милиции – заместитель министра внутренних дел Украины Николай ИЛЬИЧЕВ заявил журналистам, что не видит нарушений в действиях своего подчиненного. «Дело в том, что ФЕДОРЯН уже имеет выслугу более 20 лет в органах внутренних дел, у него предпенсионный период. Мало ли чем он будет заниматься на пенсии», - сказал главный милиционер Крыма.

При этом Н.ИЛЬИЧЕВ подчеркнул: «Пока я начальник милиции, и во время службы он (Н.ФЕДОРЯН) коммерческой деятельностью заниматься не будет – ему никто не позволит».

«Олег Леонидович (РОДИВИЛОВ) хочет привлечь ФЕДОРЯНА за покушение на коммерческую деятельность», - пошутил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Он также заявил, что этот вопрос уже проверялся рядом служб. «И ничего в этом вопросе (планируемом выделении земли Н.ФЕДОРЯНУ) не нашли», - заявил начальник крымской милиции.