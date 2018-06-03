Митинг под стенами Киеврады: коммунисты ругали БЮТ, и все вместе – Черновецкого

“У меня нет никакой позиции – коалиция распалась, оппозиция сидит на месте”... “За кого мы сегодня – за КПУ или за БЮТ?” – “За БЮТ”.– “Так пошли, чтобы нас посчитали”... Репортаж

В 9 утра возле столичной мэрии трудно было протиснуться. Держа в руках флаги и плакаты против повышения цен, в направлении мэрии от станций метро “Майдан Независимости” и “Крещатик” двигались вышколенные колонны бютовцев. Они на сегодняшней акции были самой многочисленной политической силой. По словам заместителя председателя Киевской городской организации БЮТ Тараса Сырицы, сторонников БЮТ под стенами КГГА собралось больше трех тысяч. А еще около тысячи – представители остальных политических сил: Блока Катеринчука, Коммунистической партии, Блока Литвина, которые также требовали удешевления проезда в общественном транспорте.

– Теперь все деньги уйдут на транспорт, – жалуется мне пожилая женщина, крепко держа бютовский флажок. – Пенсия ведь 600 гривен.

– Так пенсионеры бесплатно ездят.

– Но долго ждать его приходится, поэтому пользуешься маршрутками...

– А откуда вы узнали о митинге?

– Молодой человек раздавал открытки и приглашал принять участие в митинге. А мы люди того времени – поддерживаем коллектив.

Пикетчики заняли всю площадь перед мэрией, начиная от ЦУМа и до Прорезной. Колоннам новоприбывающих уже не хватало места под КГГА, и они стали выходить на дорогу, перекрывая движение на Крещатике.

Пробираясь сквозь толпу, вижу вокруг радостных старушек, убранных в бютовскую символику.

– Мы сегодня здесь, потому что мы против повышения цен на проезд, на коммунальные услуги. Попробуйте на эту пенсию поездить в метро, – бойко выкрикивает немолодая женщина.

– Повышают цену на горячую воду. И на отопление хотят поднять. А батареи едва теплые, – добавляет другая.

– А вам уже повысили квартплату?

– Пока еще нет, но собираются! – настаивают женщины.

Они заводятся все больше и начинают кричать наперебой:

– У нас же дети. И им тяжело. Им не хватает ни на жизнь, ни на проезд.

– Пусть к пенсии добавляет 150 гривен, как обещал! – машет кулаком в сторону мэрии немолодая женщина.

– Старики просят вернуть сбережения. Суки они все! – ругается еще одна бабушка.

Ее коллеги пытаются успокоить ее – за то, что “перебрала”. Понемного распаляются и начинают жать на ее, мол, нельзя ругаться перед прессой – “и вообще мы не для того здесь собрались”.

Рядом тусуются совсем юные девушки. Похоже, студентки начальных курсов. Они стесняются, краснеют и закрываются флагами.

– А как вы узнали об акции? – спрашиваю у них.

– Молва донесла, – выглядывая из-под флага, говорит студентка.

– И как долго будете стоять, не замерзли?

– Да немного замерзли. Не знаем, сколько нужно будет, столько и будем.

Ребята под теми же “сердечными” флагами оказываются разговорчивее.

– Повышение тарифов на проезд – это очень актуально, потому что из-за финансового кризиса и так денег нет, – рассказывает Александр. – Повысить сразу в четыре раза – это не очень серьезно со стороны Киевсовета. Я думаю, нужно сделать по гривне – это реально и удобно для всех.

Оказывается, что ребята – студенты Национального транспортного университета.

- Кажется, вы не на той стороне баррикад оказались? – говорю я.

– Но мы входим в партию БЮТ, – гордо заявляет Александр.

– Мы против повышения тарифов. А вы разве за? Все нормальные люди против. У нас зарплаты не хватает платить такие тарифы, в стране кризис, люди безработные, а транспортникам хорошо... Хоть кому-то хорошо, – возмущается Наталья Владимировна, закутанная бютовским шарфиком. – Просто люди не будут платить – и все. Я не против повышения – все дорожает, но в пределах разумного, – хотя бы гривню.

Наконец мне удается протиснуться в противоположный лагерь – тех, кто поддерживает новые тарифы. Здесь оказались и такие. Это преимущественно сотрудники столичного метрополитена и КП “Киевпасстранс”. Их собралось тоже немало. Они заняли самые лучшие места для пикета – под самой мэрией. В руках держат плакаты: “Повысьте нам зарплату, мы тоже хотим есть!”, “Не принимайте бессмысленных решений!”, “У нас тоже дети”, “Киевский метрополитен на грани остановки”.

– От нас уходят специалисты из-за низкой зарплаты. Материалы подорожали, нам на ремонт подвижного состава, путей нужны большие средства. Скоро все остановится, если не будет денег, – делится с УНИАН старший дорожный мастер по ремонту пути Георгий Милентьевич. – А пути – это основа безопасности движения поездов.

Сам он говорит, что не против платить две гривни, потому что “жизнь дорога”. И вообще советует всем покупать годовой проездной. Мол, тогда никакого повышения не почувствуете – те же 50 коп.

– А все эти акции против повышения цен – это простой пиар. Цену нужно было поднимать еще 2–3 года назад. Тогда Омельченко тормозил повышение, потому что имидж себе делал. Потом так же Черновецкий...

Рядом с этим лагерем митингующих припарковалась передвижная агитмашина, из которой раздаются призывы транспортников: “Безопасность пассажиров не может обеспечиваться болтовней и популизмом политиков. Инфляция и рост цен на комплектующие сегодня загоняют в финансовую пропасть все без исключения транспортные предприятия... Болтают те популисты, которые разъезжают на мерседесах, и никогда не ездят в метро или троллейбусе, они не могут думать о безопасности и комфорте киевского общественного транспорта... Мы требуем прекратить спекуляции вокруг тарифов на проезд”.

– Эти коммунисты, бютовцы пришли, чтобы поднять свой рейтинг. Если они не понимают, что происходит сегодня, и играют на безопасности киевлян, то пусть себе стоят, – показывает в сторону оппонентов заместитель генерального директора КП “Киевпасстранс” Сергей Литвинов. – Новый тариф только для приезжих. Киевляне могут сегодня купить проездной, в котором проезд как стоил 50 копеек, так и стоит. А политически играть сегодня – это преступление.

Здесь же выстроились коммунальные автобусы с лозунгами “За безопасную перевозку нужно платить”, “Безопасность пассажиров метро под угрозой”, “Чиновники! Не провоцируйте нас на реальные действия”. Они непрерывно сигналят. Подхожу к первому водителю, он закрывает окно и отказывается от комментариев. Вторая попытка пообщаться с водителями оказывается чуть удачнее.

– У меня нет никакой позиции – коалиция распалась, оппозиция сидит на месте, – говорит водитель и просит выключить диктофон.

– Ну, вы же выступаете в поддержку новых тарифов. Наверно, от них зависит и ваша зарплата. Вам уже ее подняли в связи с четырехкратным подорожанием проезда?

– Да какое там... – машет рукой водитель и закуривает.

– Вот что ваша Юлька наделала! – вдруг кричит один из пикетчиц с коммунистическим флагом, обращаясь к проходящей мимо колонне бютовцев.

– Да я вообще за нее не голосовала, – вступает в спор какая-то женщина.

– А под ее флагом идете.

– А вы разве не за снижение тарифов? Мы же с вами выступаем за то же, – примирительно говорит женщина коммунистке.

– Нет, не за то же! Вы же ее поддерживаете. Посмотрите, кто здесь сидит в Киевском совете? Коммуниста ни одного нет...

– Да все они негодяи одинаковые, – соглашается та, что из бютовской колонны.

– Так вы же за них и голосуете. Вы же за Черновецкого голосовали, потому что какой он хороший – по 100 гривен доплачивает пенсионерам...

– Мы не голосовали.

– Никто не голосовал, а он выиграл.

Подходит еще одна коммунистка, которая назвалась Ниной Георгиевной. Несмотря на немалый возраст, энергично машет красным флагом – метров двух высотой.

– От нас Кабмин и Верховная Рада каждого дня отрывают по кусочку. Топчут наш души. У меня сердце болит. А здесь походишь – оно и легче, – рассказывает она. – Стоим здесь из-за бедности и несправедливости. Сносят памятники, строят эти свечи голодоморные за бешеные деньги. А у людей такая низкая пенсия, что просто диву даешься, как они вообще живут.

...Возвращаясь с митинга, слышу разговор двух ребят впереди.

– За кого мы сегодня – за КПУ или за БЮТ? – спрашивает один.

– За БЮТ.

– Так пошли, чтобы нас посчитали.

– Не сейчас, в 12 будут пересчитывать, тогда и подойдем.