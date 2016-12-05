Украина попала в число стран, где не расследуются "панамские документы"
Украина оказалась в списке семи стран, где руководство не проводит расследование после публикации "панамского досье".
Обэтом со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) пишет DT.ua.
"Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшорам, - ред.) "в стол". Семь из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследование, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.
К политическим последствиям публикация "панамского досье" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. Так, после "Панамского архива" в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники. Кроме того, публикация этого досье позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств - почти 90 млн долларов из них было арестованы в Колумбии, 20 млн. долларов - в Мексике.
Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на 500 тысяч долларов.
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В начале апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором говорится о многочисленные оффшорные компании, которые используются лидерами государств, политиками и известными спортсменами. В начале мая "панамськое досье" пополнилось новой значительной порцией информации.