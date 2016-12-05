Украина попала в число стран, где не расследуются "панамские документы"

Обэтом со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) пишет DT.ua.

"Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшорам, - ред.) "в стол". Семь из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследование, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

К политическим последствиям публикация "панамского досье" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. Так, после "Панамского архива" в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники. Кроме того, публикация этого досье позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств - почти 90 млн долларов из них было арестованы в Колумбии, 20 млн. долларов - в Мексике.

Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на 500 тысяч долларов.

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В начале апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором говорится о многочисленные оффшорные компании, которые используются лидерами государств, политиками и известными спортсменами. В начале мая "панамськое досье" пополнилось новой значительной порцией информации.