Вехи недели. Дразнящий Янукович, повторение "пленок" и испытание кровью

Тональность и содержание свидетельских показаний Виктора Януковича, давшего их из зала Ростовского суда, не оставляют сомнений в том, что его появление в этот момент стало совсем не случайным. Дело не только в том, что экс-президент повторил уже хорошо известные по его давнишним пресс-конференциям позиции, но и в его показательном нежелании прояснять ситуацию, давая подробные ответы на вопросы прокуроров. Это ощущение подтвердили и показания бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шкутяка, также отдавшего предпочтение словесной эквилибристике. Если верить словам высокопоставленных беглецов, то анархия и беспорядок в Украине начали царить практически сразу после разгона «Беркутом» студенческого протеста на Майдане 30 ноября 2013 года.

Как представляется, Россия делает осознанную ставку на высокопоставленных беглецов. В подтверждение этой гипотезы можно привести поведение Александра Онищенко, решившего позиционировать себя в качестве хозяина ящика Пандоры с компроматом на руководство Украины. Скрывающегося за рубежом парламентария, обладающего скорее реноме светского льва, чем политика, подводит невнимание к деталям: информационный дуплет на канале «Россия-1» и на страницах The Independent (британская газета принадлежит известному тесными связями с российскими спецслужбами миллионеру Александру Лебедеву) дает основания усомниться в его искренности. Да и после обнародования е-деклараций наших сограждан вряд ли можно удивить темными делишками отечественного политического бомонда. Впрочем, есть и политики, которые верят Онищенко практически безоговорочно. Это Юлия Тимошенко, продублировавшая его заявление о передаче компромата на Петра Порошенко американским спецслужбам.

Юлия Владимировна всерьез обеспокоена неэффективностью «банковского Майдана» и появлением на политической авансцене Михеила Саакашвили, наотрез отказывающегося работать с представителями старой политической школы. В этой ситуации лидер «Батькивщины» делает ставку на эмоциональные заявления, ловко жонглируя цифрами и упирая на свое недоверие как политической системе, так и украинским спецслужбам. Тимошенко последовательно продвигает в общественное сознание тезис «Порошенко не лучше Януковича», словно провоцируя главу государства на опрометчивые действия против нее.

Активизация Тимошенко связана с планами правительства повысить минимальную зарплату вдвое, которые лидер «Батькивщины» отчаянно критикует. Ничего удивительного в этом нет, поскольку Владимир Гройсман не только обещает не быть подтанцовкой у контролирующих органов, но и ведет кулуарные переговоры о голосовании за проект Государственного бюджета на 2017 год. Владимир Борисович отлично понимает, что прохождение сметы государственных доходов и расходов может укрепить его позиции, поэтому постарается изыскать бюджетные ресурсы для подкрепления аргументации.

Тем временем приоритетом Украины остается повышение обороноспособности, на которое были направлены испытания зенитных ракет над акваторией Черного моря. Истеричные нотки в заявлениях российских официальных лиц и успешные учения свидетельствуют, что необходимо и впредь искать асимметричные действия в отношении гибридного агрессора. Испытание зенитных ракет вкупе с началом возведения телевизионной вышки на Чонгаре – пожалуй, первый с марта 2014 года адекватный шаг официального Киева.

Наряду с этим власти необходимо оперативно реагировать на разнообразные чрезвычайные происшествия. Гибель пятерых полицейских в поселке Княжичи неподалеку столицы очень быстро обросла различными версиями и «комментариями специалистов», которых немало в стране, где сериалы о приключениях «ментов» годами транслировались по многим телеканалам. И вопрос здесь не в скорости возвращения министра внутренних дел из заокеанской командировки, а в том, насколько адекватными будут действия власти в условиях, когда больше половины граждан страны уверены в том, что Украина развивается в неправильном направлении. Очевидно, что в этой ситуации мелочей быть не может.

Евгений Магда