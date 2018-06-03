Почему Тимошенко попала под российскую раздачу?

Еще совсем недавно Юлия Тимошенко выглядела однозначным фаворитом российской власти. Ее тепло принимал всевластный премьер правительства РФ Владимир Путин, пренебрегая даже пророссийским лидером оппозиции Виктором Януковичем (не говоря уже о „неугодном” Президенте Украины). ВВП не просто вел с ЮВТ мягкие беседы и любовался ее ажурными блузами. Были и вполне материальные свидетельства благосклонности Кремля к Юлии Владимировне.

Самым существенным из них стало подписание в начале октября „газового” меморандума между правительством РФ и Кабмином Украины. Немного позже глава Нафтогаза Олег Дубина и председатель правления Газпрома Алексей Миллер детальнее прописали принципы долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. Ожидалось, что стороны с 1 ноября подпишут долгосрочный контракт на поставку газа через территорию Украины, а с 1 января 2009 года единственным импортером всего объема природного газа в Украину будет НАК. Безо всяких „гнилых” посредников вроде „РосУкрЭнерго”. Еще один очень важный для Украины пункт: переход на рыночные цены должен был происходить поэтапно на протяжении трех лет.

Безусловно, реализация таких договоренностей стала бы беспрекословным успехом премьерши и принесла бы ей довольно много политических очков. Однако вдруг что-то изменилось... Ведерком холодной воды стало для Юлии Владимировны чрезвычайно жесткое выступление президента РФ Дмитрия Медведева, который четко и однозначно возложил именно на Тимошенко ответственность за невозвращение Газпрому немалого долга в размере 2,4 млрд. долларов: „Это большие деньги для любого государства, для любой компании, для Газпрома в том числе. Мы договаривались, что эти деньги будут возвращены в установленном порядке – я хотел бы, чтобы вы мне доложили, как дела, где деньги и как дела с подготовкой договора на следующий период, потому что мы договаривались. Премьер приезжала в нашу страну, договоренности были достигнуты – какова сейчас ситуация с их реализацией?”

Явно подыгрывая своему патрону, руководитель Газпрома Миллер, которому было поручено взыскать с Украины этот астрономический долг, заявил о возможной цене в $400 за тысячу кубов газа для Украины с нового, 2009 года. Поскольку в сюжетах ТВ и материалах СМИ эти слова преподносились в связке со словами Медведева, то выходило так, что и в заоблачной цене виноваты Тимошенко и назначенный ею менеджмент НАК „Нафтогаз”. Сразу же Тимошенко и в Украине попала под жесткую критику по этому поводу – со стороны как Президента и его Секретариата, так и „регионалов” в лице экс-главы Нефтегаза Юрия Бойко. Ющенко в повелительном тоне поручил Тимошенко и правительству на протяжении 5 дней „порешать” все проблемы с газовой задолженностью.

В то же время украинские эксперты считают обе названные россиянами цифры завышенными. Заместитель председателя Нефтегаза Диденко говорит, что речь может идти максимум о 2 миллиардах долларов – да и то по курсу 5,05 грн.

А цену в 400 долларов за тысячу кубометров газа считают абсолютно нереальной, особенно учитывая резкое удешевление энергоносителей на мировом рынке. В частности, политолог Виктор Небоженко считает ее обычным шантажом. А вдруг под этим давлением правительство допустит ошибку и подпишет контракт с ценой, выгодной России: "Москва хочет, чтобы Киев платил $400, а сама продает топливо в Европу за $300. Прямо выставить $400 они нам не могут, потому что понимают – в таком случае мы будем покупать российский газ в Европе".

Осенне-зимнее газовое заострение в России наблюдается регулярно. В этом году оно приобрело особо патологические формы. На то есть несколько причин.

Во-первых, элементарно тяжелые обстоятельства в российской монополии „Газпром” в условиях экономического кризиса. По данным российских экспертов, на Газпроме висит колоссальный долг в полтора триллиона рублей (свыше 40 млрд. долларов), еще недавно стоимость гиганта составляла около 300 млрд. долларов, сегодня – на порядки меньше. А в перспективе (по крайней мере среднесрочной) – резкое удешевление цены газа для Европы. В этой ситуации живые деньги Газпрому нужны, как воздух.

Во-вторых, насколько известно, команда Фирташа–Бойко задействовала все источники влияния в Москве, чтобы хотя бы отложить устранение “РосУкрЭнерго” из газовых схем между Украиной и Россией.

И наконец, третье... Москва получила возможность использовать газовые проблемы Украины как эдакий „крючок”, которым можно шпынять „непослушное” украинское руководство за „неправильные” внешнеполитические позиции. Речь идет о темах Голодомора, российской агрессии в Грузии и выведении Черноморского флота России из Севастополя.

Подавляющее большинство обозревателей и в Украине, и в России, и в Европе сходятся на том, что чрезвычайно резкий тон заявлений Медведева и Миллера предопределен в первую очередь особой фобией Кремля относительно попыток Ющенко и его команды добиться официального международного признания Голодомора геноцидом украинского народа. Ведь Россия позиционирует себя, в сущности, как единственный правопреемником СССР (чего только стоит наследование государственного гимна), а потому в глазах международного сообщества все равно будет нести значительную долю ответственности за преступления сталинского режима. Достаточно вспомнить, как до сих пор негативно влияет на внешнеполитические позиции Турции официальное признание геноцида против армян в 1915 году. И когда главный коммунист России говорит о Ющенко, что он „хуже, чем прислужник фашистов Бандера и изменник Мазепа”, то озвучивает мнение всего российского топ-политикума.

А чего стоит откровенно хамский тон письма на имя Ющенко с отказом Медведева приехать на торжества, посвященные годовщине Голодомора?

Но здесь возникает вопрос: с Ющенко все понятно, его официальная Россия давно сделала своей информационной мишенью, а вот Юля? Еще недавно все у нее с Россией было в порядке, почему же ее стали „мочить” из Кремля? Какое отношение она имеет к Голодомору?

Автор не может утверждать наверное, но имеет все основания допустить, что тема Голодомора сыграла не последнюю роль в охлаждении Москвы к Тимошенко. Путин был чрезвычайно любезным к Юлии Владимировне, когда она (по его просьбе?), невзирая на резкую критику со стороны национал-демократов, сохраняла достаточно обтекаемую позицию относительно российской агрессии в Грузии. Так не было ли в последнее время звонка из Кремля с очередной большой просьбой хотя бы намекнуть на то, что Голодомор, возможно, не геноцид, а просто национальная беда? Тогда Ющенко со своей позицией по данному вопросу очутился бы в самой Украине в практически полной изоляции.

И не отказала ли в очень мягкой и вежливой форме Юлия Владимировна своему российскому собеседнику? (Не потому, что так озабочена исторической памятью о миллионах погибших страшной смертью соотечественников. Просто такая реплика слишком дорого стоила бы ей в электоральном измерении).

Это всего лишь гипотеза. Но непрямым ее подтверждением может стать информация, полученная автором из конфиденциальных источников, о том, что хорошо известный Виктор Медведчук якобы получил от своего кума Владимира Владимировича из Москвы установку начать дистанционироваться от Юлии Владимировны...

И не является ли откровенно пророссийская статья за подписью Юлии Тимошенко в журнале The Economist своего рода извинением перед Кремлем за "грехи"?

Николай Писарчук