НАТО не даст Украине оставаться нейтральным государством?

В Украине уже много лет с переменным успехом идет дискуссия о преимуществах и недостатках вступления в НАТО. Однако о том, что Украину на востоке и севере окружает другая Организация – договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – знают лишь те, кто профессионально занимается вопросами безопасности. В интервью УНИАН генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа рассказал, для чего создано ОДКБ и какие преимущества получают государства-члены.

Николай Николаевич, сейчас в Украине дискутируют о НАТО, но мало кто знает, что совсем рядом есть еще один военный блок. Расскажите, каковы главные задачи и роль ОДКБ в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве?

ОДКБ – это международная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Наша организация зарегистрирована в ООН и имеет статус наблюдателя в ГА ООН. ОДКБ имеет свою нишу на геостратегическом пространстве и объединяет семь государств – Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и Армению. Главная задача, если опираться на договор 1992 года, - защита территориальной целостности и суверенитета государств, подписавших этот договор.

Конечно, с 1992 года прошло много времени, и обстановка изменилась, поэтому сегодня кроме исключительно военной деятельности, мы отдаем приоритет действиям по борьбе с коллективными угрозами – наркотиками, незаконной миграцией, терроризмом, обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и многому другому. Другими словами, в течение последних лет мы стремимся трансформировать ОДКБ в международную многофункциональную организацию безопасности.

Вмешается ли ОДКБ в военный конфликт в случае нападения на одного из членов организации?

Государства ОДКБ готовы и предпринимают конкретные шаги для обеспечения собственной безопасности. В четвертой статье нашего договора записано, что агрессия против одного из государств рассматривается всеми членами Организации как агрессия против всех. У нас есть соответствующие нормативные документы, которые предполагают применение военной силы в случае, если одно из государств подверглось агрессии. Также есть соглашение, что в таком случае пострадавшее государство получит военно-техническую и финансовую помощь. Эти соглашения ратифицированы государствами и являются законом для них.

Однако, с другой стороны, мощь России не соизмерима с мощью других стран-членов ОДКБ, и получается, что именно РФ берет на себя обязательства защищать эти страны?

Нет, такие обязательства взяли на себя все государства. Сегодня нет страны на планете, которая может обеспечить свою безопасность самостоятельно. И США нам это очень наглядно продемонстрировали 11 сентября 2001 года, когда при наличии колоссально финансируемых спецслужб был допущен теракт на своей территории. Это говорит о том, что мы должны действовать коллективно. Оценка ситуации, в которой мы находимся, не дает оснований говорить о каких-то возможных масштабных военных конфликтах на границах государств-членов ОДКБ. Мы не говорим, что в Центральной Азии могут вспыхнуть военные действия, хотя там проблемы есть.

А как же Южная Осетия?

Конфликт в Южной Осетии был спровоцирован. Для этого сначала Грузию накачали огромным количеством оружия, в том числе из Украины. Столько оружия дали, что у грузин не было личного состава для эксплуатации этой техники.

Простите, но не дали, а все-таки продали...

Кто продал, а кто подарил… В этом нужно разбираться. Разве Грузия с ее экономикой имеет средства для закупки такого количества оружия? Я знаю, сколько это стоит и думаю, что даже 50% реального бюджета Грузии не хватило бы для того, что бы заплатить за это оружие. Я имею в виду реальные суммы, а не то, что Тбилиси дают «старшие братья».

Приятно, что в данном контексте Украина выступает как старший партнер…

В этом плане я говорю не про Украину. Я думаю, что Украина здесь играла роль просто исполнителя.

Ну, российской власти всюду видятся проделки американцев… Все же если смотреть российские каналы, становится видно, что акцент делается на том, что именно Украина в первую очередь вооружила «режим Саакашвили» и спровоцировала конфликт?

Вы, видимо, смотрите какие-то другие каналы. Многократно в российской прессе давался список тех государств, которые поставляли технику в Грузию. Там фигурировал Украина, но, кроме нее, там фигурировало огромное количество натовских стран. Было расписано, сколько самолетов, сколько танков, сколько артиллерийских систем передано ими Грузии.

Россия, как известно, поставляла оружие в различные зоны мира, в том числе в Грузию, в значительно больших масштабах, чем Украина, но не об этом речь… Возвращаясь к деятельности ОДКБ, возможно ли на данном этапе расширение Организации?

Нам не поступало заявок о вступлении в ОДКБ, но мы работаем с очень многими государствами по ряду проблем. Например, в нашей операции по борьбе с афганским наркотрафиком, кроме 7 стран ОДКБ, участвует еще 22 страны, в том числе США и Китай. Расширение может быть механическим – как это происходит с НАТО, а может быть сущностным. Например, мы создаем коллективные силы чрезвычайного реагирования для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Сейчас занимаемся вопросами информационной безопасности. У нас есть механизмы координации по противодействию незаконной миграции, неплохо идет работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и мы создаем совместный коллективный потенциал для этого, т.е. расширяемся функционально.

Может ли Узбекистан выйти из ОДКБ после приостановления членства в ЕврАзЭС?

Пока нет никаких признаков того, что Узбекистан желает покинуть ОДКБ. Наоборот, полномочный представитель, который находится при Секретариате ОДКБ – один из самых активных. Мы получаем ответы с замечаниями и предложениями от узбекской стороны по тем или иным документам, которые направляем на согласование. У нас нет тревожных чувств относительно приостановления Узбекистаном своего членства в ОДКБ или выхода из Организации.

Почему многие эксперты воспринимают ОДКБ как организацию, которая противостоит НАТО? По-моему, здесь даже дух антинатовский, времен холодной войны...

Это не так. Наоборот, мы предлагаем НАТО сотрудничество. Например, в борьбе с афганским наркотрафиком, в борьбе с экстремистскими группировками террористического характера, с незаконной миграцией. Но в НАТО говорят, что восточноевропейские страны не хотят сотрудничать с ОДКБ. На мой взгляд, это не совсем так. Не хотят взаимодействовать, в первую очередь, США, так как им выгодно работать с каждым государством в двухстороннем режиме. Глубоко убежден, что играть в политические игры в сфере безопасности нельзя. Нельзя заниматься подковерной политической деятельностью, когда Европу накрыло волной афганских наркотиков, и мы могли бы вместе этому противостоять.

Как в ОДКБ принимаются решения?

Только консенсусом. Если одно из государств заявляет, что оно не согласно с каким-либо решением, то последнее не принимается.

По вашему мнению, может ли Украина оставаться нейтральным государством в современном мире или ей лучше примкнуть к какому-то клубу, гарантирующему безопасность?

Это право Украины выбирать себе статус. Лично я не верю, что Украине дадут возможность оставаться полностью нейтральным государством. Мы же все видим, что у вас там происходит – как ее тянут в НАТО. Даже если вы захотите, думаю, вам не дадут остаться полностью нейтральными…

Понятно, всюду американцы… Неужели вы серьезно можете говорить, что Украину «тянут» в НАТО? Ведь уже практически все сказали, что этот вопрос замораживается…

Правильно. Здесь решаются политические задачи, но Украину не подпустят и к России. Все делалось и делается для того, чтобы не было сближения с Россией.

Многие политики и эксперты говорят о том, что современная Украина не может обеспечить себе нейтральный статус. В этом контексте позвольте фантастический вопрос: что лучше для Украины – НАТО или ОДКБ?

Нужно все взвесить, что выгодно Украине, в том числе и с финансовой точки зрения. На сегодняшний день в Украине эксплуатируется техника, которая произведена на заводах России и Украины. Кроме того, офицеры готовятся в учебных заведениях по программам, созданным специалистами России, Украины, Белоруссии. У нас один менталитет, у нас единая система безопасности, которая сохранилась со времен СССР. С точки зрения вопросов безопасности – это огромное количество нитей, которыми мы связаны. Сегодня некоторые политики Украины все это хотят оборвать.

В Украине уже давно забыли про «один менталитет»… Если Украина все-таки присоединится к НАТО, каковы будут последствия этого шага для Европы, Украины, с одной стороны, и России – с другой?

Ситуация, конечно, изменится. У нас сегодня в рамках СНГ Объединенная система ПВО, куда входит и Украина. Получается, это надо ломать. У нас сегодня есть связи в военно-промышленом комплексе, и ряд систем вооружения мы делаем и разрабатываем вместе. У нас есть взаимодействие спецслужб. А нам потом скажут – границу закрываем и вся ориентация на Европу. Центр уже будет в Брюсселе. Это все как минимум усложнит ситуацию для решения совместных проблем безопасности. Будут разорваны те связи, которые сейчас уже на ладан дышат. Плохо это? Для населения очень плохо, не говоря о чисто социальных проблемах. У меня в Украине живут родители и брат, и я бы не хотел, чтобы мне надо было получать визу в Украину. Все это приведет к тому, что мы как единый народ будем иметь разделительную линию. Я этого не хочу и не думаю, что простые украинцы этого хотят. Но логика последних действий ведет именно к этому.

Похоже, в Москве лучше знают, чего «хотят» украинцы, особенно ели мы – «единый народ»… Каков бюджет ОДКБ и каковы взносы государств-членов?

Бюджет ОДКБ формируется из взносов – чуть более 8% каждое государство, 50% – Россия. Бюджет формируется только для содержания постоянно действующих структур ОДКБ. Развитие своих вооруженных сил государства ОДКБ финансируют самостоятельно.

Но при этом есть несколько соглашений, которые предоставляют преференции членам ОДКБ. Например, соглашение о льготном режиме военно-технического сотрудничества. Это значит, что любое государство-член ОДКБ может закупить на заводе-изготовителе военную технику по внутренним ценам., т.е. по тем ценам, по которым данное государство закупает данную технику для своих ВС. Кроме того, у нас есть соглашение о бесплатной подготовке кадров для вооруженных сил государств ОДКБ. В соответствии с ним ежегодно 800 человек из государств-членов ОДКБ проходит подготовку в российских военных вузах. Кстати, в подготовке кадров задействованы и другие государства. Например, таджики и киргизы на льготной основе учатся в Казахстане, армяне – в Белоруссии. У нас есть соглашение о льготных поставках спецтехники и спецсредств для правоохранительных органов государств-членов ОДКБ. Другими словами, преференций достаточно. Все это позволяет дешевле обеспечивать вооруженные силы и правоохранительные органы государств.

Так все же, сколько стоило бы Украине гипотетическое членство в вашей организации?

Не знаю. Если представить, что Украина вступает в ОДКБ, то она присоединяется к этим соглашениям и будет иметь такие же преференции, как и другие страны-члены. В то же время, такие льготы будет обязана предоставить и Украина для членов Организации.

Какую позицию занимают государства-члены ОДКБ в отношении инициативы Президента РФ Медведева о создании системы общеевропейской безопасности? Ваше видение этой инициативы?

У нас недавно прошли консультации на высоком уровне по этой инициативе. Все государства поддержали эту идею, а также договорились продвигать ее совместными усилиями.

Объясните подробнее, что именно кроется за инициативой г-на Медведева?

Сегодня система безопасности в Европе сломана. Стратегические договора по ПРО, по стратегическим ядерным силам, ДОВСЕ не работают. По большому счету, сегодня системы безопасности в Европе не существует. Есть только фрагменты такой системы. Для того, чтобы учесть реалии сегодняшнего дня и договориться о новых правилах игры, предотвратить возможность повторения таких конфликтов, как на Кавказе, нужны новые договоренности. Эти договоренности должны быть подписаны всеми и исполняться всеми.

Что представляют собой миротворческие силы ОДКБ? В каких горячих точках планируется их использование?

У нас есть пакет документов, предусматривающий создание в рамках ОДКБ миротворческого контингента. Как только все страны ратифицируют это соглашение, а сегодня это сделали только Казахстан и Беларусь, мы приступим к созданию миротворческого потенциала. Последний нужен для разъединения противоборствующих сторон как на территории государств-членов в случае возникновения конфликтной ситуации, так и за пределами ОДКБ по мандату ООН.

После ратификации этих договоренностей, каждое государство выделит по подразделению, которое будет обучаться по совместной программе, будет оснащаться едиными или сопрягаемыми образцами техники и вооружения.

Допускаете ли вы повторение кавказского кризиса в Крыму? Что надо сделать нашим странам, чтобы избежать этого?

До конфликта на Кавказе очень многие политические деятели ожидали, когда же высшее политическое руководство России признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, все эти годы Россия, даже когда были удобные для этого ситуации, не шла на это. Россию вынудили пойти на этот шаг. По Крыму это исключено – никогда этого не будет. Вам самим нужно разобраться с тем, что происходит в Крыму в сфере межнациональных отношений.

Как, впрочем, и вам – в вашей многонациональной стране…

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве