Посол США: мы считаем, что Украина готова присоединиться к НАТО уже сейчас

Вопрос относительно приобретения Украиной Плана действий для членства в НАТО является слишком политизированным и требует демификации.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН заявил директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ.

«Я согласен, что в действительности вопрос сотрудничества Украины с НАТО не заключается в ПДЧ. Ведь самое главное - сегодня Украине необходимо выполнять те планы сотрудничества с НАТО, которые существуют и которые являются очень похожими по содержанию на ПДЧ», - отметил М.ДЮРЕ.

В связи с этим он подчеркнул, что вопрос относительно приобретения Украиной ПДЧ является слишком политизированным и требует демификации.

«Необходимо понять, что речь идет о евроатлантической интеграции одной независимой демократии, которая еще должна реформировать свой сектор безопасности и адаптироваться к условиям и стандартам стран НАТО», - подчеркнул представитель штаб-квартиры Альянса.

Он также отметил, что первый анализ готовности Украины стать членом этой военно-политической организации будет сделан на будущей неделе в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

В свою очередь, президент Атлантического совета Вадим ГРЕЧАНИНОВ также заметил, что излишняя политизация ПДЧ является ошибкой Украины. Он заметил, что на этом вопросе сегодня спекулируют некоторые политические силы, а Российская Федерация им подыгрывает.

«Необходимо понять, что ПДЧ не является вступлением в НАТО. Но у нас из этого сделали определенный фетиш», - сказал В.ГРЕЧАНИНОВ.

Говоря о перспективах европейской и евроатлантической интеграции Украины, эксперт заметил, что сегодня нашему государству необходимо продолжать выполнять согласованный Целевой план сотрудничества с НАТО.

Накануне посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР заявил, что Соединенные Штаты считают предоставление Украине Плана действий для членства в НАТО неактуальным.

«Весь этот процесс присоединения к ПДЧ, возможно, уже неактуален. Он настолько заполитизированный и контроверсийный, что, возможно, стоит от него отказаться. Существуют другие пути, как подойти к следующему этапу – членству в (Альянсе)... Если (ПДЧ) невозможен, мы поищем другие пути, как сделать то, чего хотят украинцы, лидеры и правительство. Мы поддержим желание Украины. Мы считаем, что она готова присоединиться (к НАТО) уже сейчас», - отметил посол США.

В свою очередь, New York Times сообщила, что США начали дипломатическую кампанию в Европе, призывая страны-члены НАТО предложить Украине и Грузии членство в Альянсе без прохождения длительной процедуры получения ПДЧ и выполнения многих требований.