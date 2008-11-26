Украина отказалась от переговоров с Россией относительно ВТО

В Женеве в ходе заседания рабочей группы по вступлению России во Всемирную торговую организацию украинская и российская делегации пришли к соглашению, что Украина не будет участвовать в двусторонних переговорах по вступлению России в ВТО.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина»№214 от 26 ноября 2008 года.

"Как мы и предполагали, украинская сторона отказалась от ведения двусторонних переговоров",– сообщил по итогам заседания директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим МЕДВЕДКОВ.

В то же время, по словам источника издания, близкого к секретариату ВТО, российской делегации удалось убедить украинских коллег, что действующий между странами режим свободной торговли значительно выгодней для Украины, чем режим торговли ВТО.

"По сути, Украина и Россия и так уже имеют режим свободной торговли – о чем же еще говорить",– сказал собеседник.

Ранее, вступив в ВТО 16 мая, Украина уже 20 мая уведомила секретариат торговой организации о намерении вступить в переговоры с Россией. В ходе двустороннего переговорного процесса Украина планировала добиться от России снятия ограничений на украинский экспорт, отказа от экспортной пошлины на нефть, а также приведения российского законодательства о защите внутреннего производителя к нормам ВТО.

В то же время, изданию не удалось получить подтверждение этой информации от представителей украинского правительства. Удалось дозвониться лишь министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ, однако он не смог прокомментировать эти данные.