Больше трети не повторили бы выбор 2004–2005 года

Более трети опрошенных пользователей сайта УНАН не повторили бы свой выбор, который они сделали на президентских выборах 2004–2005 года. Больше половины проголосовали бы так же, как четыре года назад.

Вопрос на вэб-странице УНИАН сформулирован так: “Если бы Вы вернулись на четыре года назад, повторили ли бы свой выбор во время голосования?” Фамилия кандидата, за которую отдал голос респондент в данном случае значения не имела.

Результаты опроса оказались следующими:

Да – 53,5%

Нет – 34,8%

Не голосовал – 6,6%

Не знаю – 3,9%

Другое – 1,2%.

По состоянию на 25 ноября (15.00) в голосовании приняли участие 15758 посетителей сайта.

Среди собственных вариантов ответа характерны такие:

“Из двух кусков дерьма выбрал бы менее вредное для Украины – ВАЮ”; “Сидел бы дома на диване”; “От перемены слагаемых сумма не меняется”; “Стыдно за человека, которого люди отстояли на Майдане”; “Не пошел бы на выборы”; “Из двух несправедливостей выбирал, как казалось, ту, что меньше”; “Застрелился бы”; “Да: среди двух зол выбирают меньшее”; “Нет, плохой опыт – тоже опыт”; “Да, потому что я голосовал за идею”; “Против всех”; “Я тогда всем майдаунам рассказывал, что мы сейчас наблюдаем, но никто не хотел слышать”; “Да, и голосовал бы за Тимошенко”; “Послал бы всех”; “Не поддерживаю никого”; “В 2004 году – да, сегодня – ни в коем случае”; “Выбора не было”; “Я голосовал за свободу – и буду голосовать”; “Я никогда за них не голосовал”; “Не голосовал и не буду голосовать”; “Лучшего выбора не было”; “Никогда в жизни”; “Четыре года назад была надежда, мечта, желание переменен к лучшему. Те, кого выбирали не поняли сути, потому что их собственные желания давно осуществлены”; “Так же – только потому, что против Януковича”; “За кого голосовать? Что меняется?”; “Теперь понимаю, что тогда не было достойного кандидата, впрочем, как и сейчас”; “Ответственного кандидата не было и нет”; “Никому не верила и тогда, а теперь – тем более”; “Да, голосовал за Украину, а дерьма к ногам народа всегда много приставало. Отдирать противно”; “Ющенко был лучшим из худших”; “Пока еще нет патриотов среди депутатов”; “За Ющенко – нет, за демократический путь – да”; “Все они из одного теста”; “Никакой разницы не было бы”; “Тогда нужно было проголосовать за кого-нибудь, лишь бы не за тогдашнюю власть. Если бы вместо Ющенко попалась мартышка, проголосовал бы за нее”; “Только не за Ющенко и не за Януковича”; “Все равно победят кланы и будут красть, красть...”; “Нет, но я голосовал не за Ющенко”.

Голосование продолжается. Смотрите украинско- и русскоязычную версии сайта.