В России увидели, что Ющенко - «хуже, чем Бандера и Мазепа»

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ заявляет, что Россия должна проводить «качественно новую политику» в отношении Украине.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы заявляем, что нужна качественно новая политика с Украиной, в противном случае мы получим еще более враждебного соседа», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

«А что касается ЮЩЕНКО, он в данном случае хуже, чем прислужник фашистов Бандера и предатель Мазепа», - уверен Г.ЗЮГАНОВ.

«В этом отношении надо проводить согласованную политику, в противном случае натовцы будут по линии Ростов-Псков, что является трагедией для всех будущих поколений россиян. Это политика нами сформулирована и реализуется в каждодневной практике», - добавил лидер российских коммунистов.

Г.ЗЮГАНОВ также выразил уверенность в том, что если бы Россия не признала Абхазию и Южную Осетию, то это привело бы к резкому расширению НАТО на постсоветском пространстве.

«Ведь СААКАШВИЛИ воевал не против Южной Осетии, он воевал против России…, нас на излом пробовал. Вот если бы мы там поддались, завтра НАТО - в Украине, послезавтра - на Кавказе, через год - в Средней Азии. Окружили, обложили со всех сторон», - подчеркнул лидер КПРФ.