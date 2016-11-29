Климкин прибыл в Минск для участия во встрече глав МИД стран "нормадського формата"

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Беларусь в Twitter.

"В Минск на встречу в "нормандском формате" прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявлял об отсутствии согласованной позиции с РФ относительно «дорожной карты» реализации Минских договоренностей.

В частности он отмечал, что 29 ноября на встрече в Минске будет настаивать на украинском видении «дорожной карты», а также акцентировать внимание на вопросах безопасности и гуманитарного измерения.

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Из-за того, что Минские договоренности практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ – договорились на встрече в Берлине 20 октября, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов всех трех главных минских соглашений: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года.