Польская прокуратура обещает за стрельбу по Качинскому 5 лет

Окружная прокуратура в Варшаве (Польша) проверяет инцидент с обстрелом кортежа президентов Польши и Грузии Леха КАЧИНСКОГО и Михаила СААКАШВИЛИ 23 ноября на границе с самопровозглашенной Южной Осетией.

«Мы обратились в бюро охраны чиновников (BOR) и Бюро национальной безопасности (BBN) для проверки инцидента», - сказал TVN24 пресс-секретарь прокуратуры Матешу МАРТЫНЯК.

Он отметил, что это предварительное расследование дела.

«Прокуратура должна сначала определить, дошло ли до преступления покушение на безопасность Президента», - сказал М.МАРТЫНЯК.

Пресс-секретарь добавил, что за такое преступление предусматривается до 5 лет заключения.

О том, что проверкой инцидента должна заняться прокуратура, сегодня утром заявил руководитель Бюро национальной безопасности (подконтрольно канцелярии польского Президента) Владислав СТАСЯК.

Он также заявил, что нет оснований полагать, что инцидент был «срежиссирован».

Как сообщал УНИАН, репортеры польского TVN24, которые были свидетелями воскресных событий, и военные эксперты не исключают возможности, что инцидент был специально «отрежиссирован» для того, чтобы показать «агрессивность» России.

***Кортеж президентов Польши и Грузии был обстрелян по пути к лагерю грузинских беженцев на границе с Южной Осетией. Никто не пострадал. Грузинский Президент назвал это провокацией со стороны России. Москва отрицает факт обстрела, и, со своей стороны, обвиняет в провокации Тбилиси. А польский Президент назвал стрельбу свидетельством того, что мирный план не действует, и пообещал довести это до ведома коллег из ЕС и НАТО.