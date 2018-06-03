Вехи недели: парламентское безголовье, старые песни Газпрома и странное совпадение

Верховная Рада на время прикинулась беспомощной. Виктор Янукович в очередной раз подружился с «единороссами». «Газпром» исполнил обязательную программу в отношениях с Украиной. Совпадение годовщины революции на Майдане и 75-летия Голодомора скорее порадовало политиков, чем внесло смятение в их души.

События последних месяцев доказывают, что украинские политики не готовы к продолжительному противостоянию. Им бы месяц-другой трибуну Верховной Рады поблокировать – и на курорт, проходить курс реабилитации за счет налогоплательщиков. Сегодня же ситуация не позволяет ни одному весомому политическому игроку надолго отлучаться из страны. Олигархи пытаются минимизировать последствия финансового кризиса, партийные бонзы – доказать собственную значимость и инвестиционную привлекательность. Наверное, поэтому шарахающиеся между разными векторами влияния парламентарии напоминают медведей-шатунов, не сумевших своевременно залечь в зимнюю спячку.

Избрать нового председателя Верховной Рады законодателям оказалось не под силу. Версий причин системного сбоя в парламентской работе много, их можно свести к коротким формулировкам: Яценюк утверждает, будто спикерство перерос, и будет искать себя в неизведанной пока роли партийного лидера, Плющ слишком удобен Банковой и не набирает необходимых голосов, а Литвин старательно делает вид, будто не знает о существующих раскладах. Его показное равнодушие напоминает поведение счастливого обладателя выигрышного лотерейного билета, опасающегося, как бы о свалившемся счастье не узнали соседи по коммуналке. Владимир Михайлович, если и дальше будет работать по схеме «вы тут с президентством разбирайтесь, а со спикерством потом», рискует остаться никому не нужным «лимонадным Джо» из анекдота, которого никто не доганяет.

Свою порцию сливок попытались снять бютовцы: лидер фракции Иван Кириленко с надрывом в голосе призывал вернуться к нормальной работе, а штаб БЮТ то и дело вбрасывает в прессу перечни правительственных вакансий, которые Тимошенко готова сдать в обмен на формирование дееспособной коалиции. Сама Юлия Владимировна, говорят, готова и премьерским портфелем пожертвовать, но только в том случае, если ее не успеют уговорить не бросать страну на произвол судьбы. Леди Ю в последнее время значительно снизила публичную активность, словно осознав, что служение Родине не терпит суеты и велеречивых комментариев.

Правда, на президентское пожелание за 5 дней изыскать 2,4 миллиарда долларов для оплаты по предъявленному «Газпромом» счету Юлия Тимошенко ответила оперативно и с металлом в голосе. Премьер заверила, что у государства такого долга нет, предложив поискать необходимые средства в компании RosUkrEnergo. Не исключено, что Юлия Владимировна права, хотя СНБО устами первого заместителя секретаря Степана Гавриша утверждает обратное. Степан Богданович посоветовал перейти на прагматичные отношения в газовой сфере. Ему подыграл пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов, заверивший, что без подписания контракта в 2009 году голубое топливо в Украину поставляться не будет, перечеркнув тем самым робкие надежды Тимошенко и на достижение договоренностей о поставках газа до конца ноября, и на долгосрочное сотрудничество с энергетической монополией, аффилированной с Кремлем. Развитие событий позволяет предположить, что ближе к Новому году на сцене драмы «Газовые переговоры» вновь может появиться «бог из машины» - неназванный пока посредник, который «оптимизирует» поступление газа ко всеобщему удовольствию и обогащению отдельных лиц.

Хотя в России возможность влияния на страну экономического кризиса старательно отрицают, первые тревожные звоночки уже есть. И дело не в сумме газового долга, который предлагают оперативно погасить Украине, а в том, насколько нахраписто он предъявлен. «Газпром» фактически торпедирует позиции Тимошенко, долгое время рассказывавшей о своей способности белым лебедем метнуться в Златоглавую и очаровать хозяев Кремля. Не пожалели россияне и Виктора Януковича: только-только лидер Партии регионов поклялся в вечной дружбе братскому народу и «Единой России», как получился конфуз с газовым долгом. Такими неаккуратными движениями можно даже у Виктора Федоровича отбить желание возвращаться в премьерское кресло. Свои намерения в третий раз возглавить правительство главный «регионал» демонстрировал и в Москве. Его визави вежливо кивали, находя в устремлениях Януковича очередные признаки ослабления Ющенко.

Президент же практически полностью посвятил неделю чествованию памяти жертв Голодомора. Положа руку на сердце, непривычно видеть, что глава государства уделяет столько внимания даже такой масштабной трагедии. Позитивный эффект смазывается тем, что само чествование организуется как-то очень по-советски, масштабно и с ложным пафосом, вряд ли уместным, когда речь идет о миллионах человеческих жизней. Падение президентской популярности вызвало и неадекватную реакцию многих на страдающие гигантоманией траурные мероприятия.

С Днем памяти жертв Голодомора совпала и четвертая годовщина начала оранжевой революции. Шумных празднований не было. Похоже, не только из-за норм приличия, но и по более банальной причине: ни вождям Майдана и его полевым командирам, ни их визави сегодня нечем похвастаться. Политическая элита в вопросе равноудаленности от своего народа успешно вернулась на позиции 4-5-летней давности, и покидать их добровольно не собирается.

Евгений Магда