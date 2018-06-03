Вехи недели: парламентское безголовье, старые песни Газпрома и странное совпадение
Совпадение годовщины революции на Майдане и 75-летия Голодомора скорее порадовало политиков, чем внесло смятение в их души...
Верховная Рада на время прикинулась беспомощной. Виктор Янукович в очередной раз подружился с «единороссами». «Газпром» исполнил обязательную программу в отношениях с Украиной. Совпадение годовщины революции на Майдане и 75-летия Голодомора скорее порадовало политиков, чем внесло смятение в их души.
События последних месяцев доказывают, что украинские политики не готовы к продолжительному противостоянию. Им бы месяц-другой трибуну Верховной Рады поблокировать – и на курорт, проходить курс реабилитации за счет налогоплательщиков. Сегодня же ситуация не позволяет ни одному весомому политическому игроку надолго отлучаться из страны. Олигархи пытаются минимизировать последствия финансового кризиса, партийные бонзы – доказать собственную значимость и инвестиционную привлекательность. Наверное, поэтому шарахающиеся между разными векторами влияния парламентарии напоминают медведей-шатунов, не сумевших своевременно залечь в зимнюю спячку.
|Арсений Яценюк и Иван Плющ
Свою порцию сливок попытались снять бютовцы: лидер фракции Иван Кириленко с надрывом в голосе призывал вернуться к нормальной работе, а штаб БЮТ то и дело вбрасывает в прессу перечни правительственных вакансий, которые Тимошенко готова сдать в обмен на формирование дееспособной коалиции. Сама Юлия Владимировна, говорят, готова и премьерским портфелем пожертвовать, но только в том случае, если ее не успеют уговорить не бросать страну на произвол судьбы. Леди Ю в последнее время значительно снизила публичную активность, словно осознав, что служение Родине не терпит суеты и велеречивых комментариев.
|Алексей Миллер и Юлия Тимошенко
Хотя в России возможность влияния на страну экономического кризиса старательно отрицают, первые тревожные звоночки уже есть. И дело не в сумме газового долга, который предлагают оперативно погасить Украине, а в том, насколько нахраписто он предъявлен. «Газпром» фактически торпедирует позиции Тимошенко, долгое время рассказывавшей о своей способности белым лебедем метнуться в Златоглавую и очаровать хозяев Кремля. Не пожалели россияне и Виктора Януковича: только-только лидер Партии регионов поклялся в вечной дружбе братскому народу и «Единой России», как получился конфуз с газовым долгом. Такими неаккуратными движениями можно даже у Виктора Федоровича отбить желание возвращаться в премьерское кресло. Свои намерения в третий раз возглавить правительство главный «регионал» демонстрировал и в Москве. Его визави вежливо кивали, находя в устремлениях Януковича очередные признаки ослабления Ющенко.
Президент же практически полностью посвятил неделю чествованию памяти жертв Голодомора. Положа руку на сердце, непривычно видеть, что глава государства уделяет столько внимания даже такой масштабной трагедии. Позитивный эффект смазывается тем, что само чествование организуется как-то очень по-советски, масштабно и с ложным пафосом, вряд ли уместным, когда речь идет о миллионах человеческих жизней. Падение президентской популярности вызвало и неадекватную реакцию многих на страдающие гигантоманией траурные мероприятия.
С Днем памяти жертв Голодомора совпала и четвертая годовщина начала оранжевой революции. Шумных празднований не было. Похоже, не только из-за норм приличия, но и по более банальной причине: ни вождям Майдана и его полевым командирам, ни их визави сегодня нечем похвастаться. Политическая элита в вопросе равноудаленности от своего народа успешно вернулась на позиции 4-5-летней давности, и покидать их добровольно не собирается.
Евгений Магда